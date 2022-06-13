巨型大燕蛾飛入慈雲山民居　專家稱本港少見：可用呢樣嘢驅走

飛蛾是本港常見昆蟲之一，但突然有巨型飛蛾不請自來，難免令人大吃一驚！慈雲山有居民分享圖片，可見一隻巨型飛蛾伏在家中牆壁，不少網民看後都留言驚嘆飛蛾體型大得恐怖，更有人形容牠是「蝙蝠加飛蛾混種」。滅蟲專家任永強看過照片後指出，圖中飛蛾應為「大燕蛾」，本港並不常見，牠體型龐大，展翅後寬度可達20厘米。



巨型飛蛾誤闖民宅

有網民日前於FB群組「慈雲山資訊交流」上載數張相片，詢問網民「請問這是蝴蝶嗎？還是飛蛾，超大😱」，從相片可見，該隻昆蟲頭部朝下，展開雙翼後顯得相當巨型，翼上有兩條由頂端一直延伸至底部的白邊，驟眼看上如同蝙蝠一樣。

網民紛紛對照片表示震驚，直指「咁大隻都幾得人驚」、「我見到一定驚到癲咗都似」、「我以為係蝙蝠」、「是咪蝙蝠加飛蛾混種」、「俾我同我女見到會嚇到痴線，即刻走出屋」。有網民認出圖中昆蟲應為飛蛾之一的「大燕蛾」，分享多年前曾在家中見過，且「趕極都唔走」，亦有人表示「我走廊有一隻手掌咁大，已經兩日」。而事主也回覆網民，指「已請它（牠）出廳，希望佢會自己飛走。」

「大燕蛾」展翅可達20厘米

滅蟲專家任永強看過照片後，指出這隻飛蛾應是「大燕蛾」，在香港並不常見，牠的生態與蝴蝶類近，壽命只有約一年，大多棲身於樹林之中，會吃花瓣及其他小昆蟲，故甚少於民居出現，估計是因為早前氣溫炎熱及連日下雨，加上具有趨光性，才會意外飛近民居。

任永強續指，大燕蛾本身沒有攻擊性，一般安裝蚊網就無法飛入屋，若市民在屋內發現大燕蛾，也毋需過於驚慌，可以打開窗戶，再用風扇對著大燕蛾，把牠吹走；否則如果窗外太陽猛烈，牠其實也會自行飛走。