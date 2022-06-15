媽媽必學麵包儲存貼士｜可放幾耐？冇霉就食得？5個知識一定要識

麵包是很多小朋友的早餐之選，除了方便之外，配搭亦多樣化，非常適合給早上趕返學的小朋友。不過，有時候買了麵包又吃不完，有機會放到發霉，有些媽媽會丟掉發霉位，然後其他位置繼續吃，但原來兒童及長期病患人士食用後，有可能誘發嚴重感染，切勿掉以輕心！



麵包是早餐的「快靚正」之選，不過一些小知道不可不知！媽媽給小朋友食用前，必須知道：發霉麵包能否食用？如何避免麵包發霉？麵包可否放進雪櫃儲存以延長保質期嗎？製作好的三文治可放在室溫多久？麥方包是否等於全麥麵包呢？媽媽們一定要了解清楚，才能確保小朋友食用安全！

麵包是很多香港人的早餐之選。（Photo AC）

發霉麵包要立即丟棄

消委會在今期《選擇》月刊中分享各種麵包小知識，其中指出為確保食物安全，除了那些在製造過程中刻意加入的霉菌外，如發現食物有霉菌便應丟棄！因為菌絲可能已侵入食物深層，單靠去除食物表面上肉眼可見的霉菌並不足以保證食物安全。

美國農業部（USDepartmentofAgriculture，USDA）的資料顯示，發霉的麵包和烘焙食品應該即時棄掉，因為它們屬於多孔狀的食物，可能食物深層已被霉菌污染。有些霉菌可以產生霉菌毒素，這些毒素或會對人體造成急性和／或長期的健康影響。消費者如果食用發霉的食物，可能會引發腸胃不適。長期或過量攝入霉菌毒素，有機會增加患癌的風險。抵抗力較弱的人士，例如兒童、長者及長期病患者，食用發霉的食品後，更可能引發嚴重感染。

麵包發霉應該立即丟棄。（Photo AC）

４招避免麵包發霉

由於霉菌產生的孢子會於環境中散播，當這些孢子接觸到麵包後，便會利用麵包的養分生長。香港溫暖潮濕的環境，非常適合霉菌發芽。要防止霉菌污染食物，可以留意以下幾點：

●避免把麵包長期曝露於空氣中，應時刻把盛載麵包的容器蓋好，防止麵包接觸到空氣中的霉菌孢子，造成污染。

●把麵包儲存於陰涼乾燥的地方，減慢霉菌繁殖的速度。

●拿取方包時，保持雙手乾爽，避免沾濕容器或容器內的方包。

●清潔的環境對於控制霉菌十分重要，發霉食物的霉菌孢子可能會積聚在雪櫃和其他清潔用具中，應該經常保持雪櫃和清潔用具清潔。

拿取方包時，應該要保持雙手乾爽。（getty image）

麵包放入雪櫃約可放7日

美國農業部指出，商業烘焙的麵包通常可以在室溫存放2至4天，或於雪櫃存放7至14天；急凍保存則3個月內仍可保持其品質。不過每款產品的特性或有所不同，於雪櫃或急凍存放可能影響其品質。最好在放入雪櫃前線查閱包裝上的儲存方法或向相關廠商查詢。

麵包通常可以在室溫存放2至4天，或於雪櫃存放7至14天；急凍保存則3個月內仍可保持其品質。（Unsplash）

製作好的三文治只放在室溫2小時

消委會表示，三文治完成製作後最好盡快食用，如果並非即時食用，應於2小時內把三文治放進雪櫃冷藏。如果於室溫存放超過2小時，便不應放進雪櫃，並應在4小時內食用，於室溫存放超過4小時的三文治應該要丟棄。根據食物安全中心的資料，如非立即食用，除了一些可於保質期內在室溫安全儲存的麵包外（例如烘焙後毋須再處理的麵包），消費者應將購買或自製的三文治包好，存放在0°C至4°C冷藏，與生的食物分開擺放，並在1至2天內食用。

三文治完成製作後如果並非即時食用，應於2小時內把三文治放進雪櫃冷藏。（Unsplash）

麥方包等於全麥麵包嗎？

不完全相同，小麥粒的可食用部分主要分為3個部分，麥麩（wheatbran）、胚乳（wheatendosperm）和胚芽（wheatgerm）。全麥麵粉包含該3個部分及其營養，而小麥麵粉則通常只包括胚乳部分，膳食纖維、礦物質等營養素會因為移除麥麩和胚芽而流失。有些生產商會於小麥麵粉內添加維他命和礦物質等營養素，製造成營養強化麵粉（fortifiedwheatflour），彌補一些流失的營養。

整體而言，全麥麵粉含有較豐富的膳食纖維、維他命和礦物質，惟口感略為粗糙。有些麥方包沒有使用全麥麵粉，但加入了麥麩，亦能增加麵包的膳食纖維和營養。現時本港未有為全麥麵包釐定定義。《規例》訂明成分表中的各成分，須按於食物中所佔的分量由多至少排列。消費者可參閱產品的成分表，全麥麵粉排序越前，代表於產品內所佔的百分比越高。