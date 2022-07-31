婆媳｜新抱產後3日 拜託老公幫手換片 奶奶竟爆出無情一句嘲諷
撰文：聯合新聞網
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婆媳關係是不少人深感頭痛的問題，尤其生活在一起時，更容易產生摩擦和衝突。一名網友在Facebook上發文，表示自己剛生產完正在坐月子，只是請老公幫小孩換尿布，奶奶就馬上惡言嘲諷，而帖文底下也掀起討論，甚至有網友直呼「最討厭聽到這種話！」
一名網友在Facebook「靠北婆婆2.0」上發文，透露自己目前是自然產後三天，回到家準備開始坐月，但因為傷口尚未完全恢復，所以才會當着奶奶的面請老公幫孩子換尿片。沒想到，奶奶居然馬上說「不能都靠老公幫忙，你自己也要自立自強幫孩子換尿片」。事主感到相當傻眼，「叫你兒子幫忙而已，你就心疼了嗎？」
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帖文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示：
·「感覺接下來的坐月和育兒之路會很坎坷」
·「很多奶奶都這樣，別人家的女兒死不完，兒子做一點事就會要她的命」
·「最討厭聽到這種話」
·「這些奶奶都有病嗎？」
·「在奶奶家坐月⋯真的就是作死自己而已」
·「去月子中心或娘家吧」
另外，也有人分享自身經驗：
·「我家新抱今天自然產後三天回家，我叫她要盡量躺，躺好躺滿，甚麼事都叫她老公去做就好」
·「半夜孩子哭鬧的時候，一定要新抱爬起床處理，不能爸爸處理」
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