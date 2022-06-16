子宮｜肚腩凸凸要減肥？恐子宮肌瘤、子宮腺肌症先兆！兩者點分？

不少女士見到自己肚凸凸，便以為自己吃得太多需要減肥，但如果身體同時出現尿頻、經血過多等症狀，就未必是減肥可輕易解決，隨時是子宮出現問題的先兆。當中，子宮肌瘤及子宮腺肌症均會出現上述症狀，更隨時可導致不孕，到底兩者該如何分辨呢?



經痛問題是不少女士的困擾。(Shutterstock)

子宮肌瘤、子宮腺肌症可同時發病

據婦產科專科何嘉慧醫生受訪指，由於子宮肌瘤及子宮腺肌症均可引致經痛、經血過多，或甚影響受孕，因此經常被混淆，但不約而同的是兩者均可令女士身心受創。一般而言，子宮肌瘤與子宮腺肌症均屬良性，兩病都發生於子宮壁，但病理、病徵有所不同。

要了解兩病的分別，就要先了解子宮壁的構造。子宮壁共有3層，由內向外可分為內膜、肌肉層及外膜。而子宮肌瘤又稱為子宮纖維瘤(Uterine Fibroids)，是在子宮肌肉層長出來的一顆顆腫塊，可以是單一顆，也可同時有多顆，位置可在子宮肌肉層，或伸延向子宮腔內或子宮表面，直徑由1厘米至數十厘米不等，令子宮不規則地脹大。

至於子宮腺肌症(Adenomyosis)，跟子宮內膜異位症病理相似，就是子宮壁內層的內膜組織在子宮肌肉層內生長，令子宮如皮球般變大。當子宮內膜組織生長在子宮以外的地方，例如卵巢，便是子宮內膜異位症，也是經痛和不孕的常見原因而。子宮肌瘤、子宮腺肌症，以及子宮內膜異位症也可以同時發生的。

▼ 如何分辨子宮肌瘤、子宮腺肌症？（按圖 👇👇👇）

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哪些女性較易患病？

何嘉慧醫生指出，子宮肌瘤和子宮腺肌症初期或無症狀，但由於兩者均影響負責子宮收縮止血的肌肉層，所以當病情惡化時，均可能干擾月經，導致月經不規律，經血過多，甚至出現貧血。

而子宮腺肌症患者較常有嚴重經痛、骨盆疼痛、及性交疼痛。此外，當子宮嚴重變大時，患者或會有「如似有孕」般的大肚腩，平躺時，下腹仍見明顯隆起。變大的子宮也可壓著附近器官，更可能伴隨尿頻、腰痛等問題。

子宮肌瘤和子宮腺肌症也會影響生育。當子宮結構受影響，便可能阻塞輸卵管，或令胚胎難以著床，導致不孕。流產及早產等懷孕併發症的風險也較高。

子宮肌瘤和子宮腺肌症確切成因未明，暫已知跟女性荷爾蒙有關，除了有來經的女性較易患上子宮肌瘤外，以下女性患兩病的風險亦相對較高：

．身型肥胖女性

．有家族病史的女性

．未生育過的女性

．曾生育或曾接受子宮手術的女性（較易患子宮腺肌症）



子宮肌瘤和子宮腺肌症都受女性荷爾蒙影響，因此更年期後荷爾蒙減退時，這兩種病通常會逐漸退化，令子宮縮小，症狀減退。

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病情嚴重恐不孕 醫生籲定期檢查

在治療方面，何嘉慧醫生介紹指現時醫生利用陰道超聲波，已可辨別出患子宮肌瘤抑或子宮腺肌症，再配合盆腔檢查、磁力共振及電腦掃描等作進一步診斷，便可制定適切的治療方案，例如藥物、荷爾蒙治療，以及手術。

何嘉慧醫生又呼籲，無論子宮肌瘤還是子宮腺肌症，均可導致嚴重症狀及不孕。如對自己身體狀況有懷疑，緊記病向淺中醫，不應拖延。 而成年女性亦應定期作婦科檢查，以及早發現子宮病變，及時展開治療之路。