Bob林盛斌4個仔女同患上呼吸道感染　好爸媽坐巨形樓梯、豪宅曝光

Bob 林盛斌今年3月搬離住了3年的九龍塘4層大宅，搬到同區新屋，當時曾經拍片展示新屋內籠，看到4個小朋友都各有自己的空間。日前Bob和太太Pearl 分別貼出另一半坐在樓梯的照片，原來Bob 一家4個仔女同一時間患上上呼吸道感染，而身為父母的Bob和Pearl 就只能坐在樓梯望住仔女，隨時預備照顧。其中二人就坐的巨型樓梯成焦點，顯示家居樓底極高，空間感十足。



Bob 林盛斌和太太Pearl 日前分別貼出另一半坐在樓梯的照片，Pearl 表示4個仔女都分別患上「上呼吸道感染」，其中年齡最小的兒子還發燒，幸好快速篩查全部陰性。而爸爸Bob則憂心忡忡地坐在樓梯「睇住4個病咗睇電視」。

其中，Bob亦貼出太太Pearl 坐在樓梯的照片，照片中可以看到巨型樓梯顯示家居樓底極高，空間感十足。

Bob林盛斌一家六口年初正式搬離住了三年，位於九龍塘四層獨立屋，並搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋。Bob林盛斌太太 Pearl 曾在Instagram貼出短片，分享了家中仔女的睡房，只見仔女房空間超大，放下4張床，4個小朋友有自己的學習區域。

Bob在3月初亦有分享家中書房的裝修，只見書房有非常整齊的書架，書房被陽光包圍着，相比舊屋的格調，新屋光線似乎充足很多。

Bob一家搬入另一間同樣位於九龍塘的新屋，從這張新相就見到新屋光線非常充足。（IG@bob_lamshingbun）

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