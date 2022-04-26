僱主發現幫得手外傭偷錢　稱家人車禍丈夫出軌　專家教一招阻嚇

有僱主日前在網上分享，指發現菲律賓外傭偷取她的金錢，一問之下外傭承認真有其事，並解釋因為要支付菲律賓的弟弟嚴重車禍後的醫療費，及丈夫在菲律賓出軌後欠交子女的學費，僱主乃念與菲傭關係良好，而且菲傭照顧其子備至，於是給她機會，發出警告信並要求她寫道歉信，貼文一出，網友即熱議認為僱主應該馬上開除菲傭，免得養虎為患。



該菲傭於僱主家工作一年半，一直照顧少主有加，二人無所不談，關係不俗。僱主亦願意分享家中物件用品，除了固定月薪外，亦會額外給予獎金，縱使菲傭工作出錯，亦鮮有責罵只重申要求提醒。

直到4月中時，僱主開始發現其菲傭在家偷竊，「因為我返屋企前撳咗錢，仲要因為當日ATM唔夠錢，所以我分咗2部機㩒，清清楚楚記得幾多張$1000、$500、$100……因為佢一直以為上次閉路電視壞咗之後無入記憶卡，冇諗過我最近入返。睇紀錄佢喺我沖涼入咗房兩次，再入咗自己房。」

外傭承認偷錢

最後僱主大興問罪下，菲傭又最初否應到最到後承認，由承認初犯到承認偷竊有5-6次，當中包括利是錢，僱主因為回想之前已經常離奇失竊，金額由200到500，但一直只以為是自己大意遺失。

而外傭解釋偷竊原因是有三個，首是在菲律賓的弟弟早前發生嚴重車禍住院，而僱主已知道的，因為外傭曾向她展示facetime，而僱主亦「幫到嘅就幫」。另一原因是菲傭的丈夫在當地出軌不付家用，讓她同時要負擔子女學費及弟弟的醫療費。其次是外傭表示自己有想買的物件。

最後，僱主向外傭發出警告信並要求外傭寫道歉信，僱主坦言：「由今次開始我會分返清楚關係。純粹好失望，以為關係好好嘅工人有機會唔一定冇機心。當然我唔排除有好多好工人唔講利益。」

僱主宜保管好個人財物

僱傭公司負責人王偉東回覆記者查詢時提醒僱主：「雖然好多僱主想同外傭的關係如家人一樣，但防人之心不可無。很多時僱主會因外傭已工作好一段時間及建立了信任程度而放下戒心，但建議客廳及個人房間的財物位置設定閉路電視，這也是必需的。另外，僱主要習慣向外傭不時表示，自己會留意財物及關注外傭誠信，最後，自己的銀包及財物需要放入個人房間，勿在放在廳或無特定位置擺放。」

對於網民認為該僱主應立即開除外傭，王偉東指有收過僱主給予曾犯偷竊的外傭機會後，外傭沒有再偷錢，但亦有外傭變本加厲。「如果僱主要給女外傭機會，首先一定要為今次事件作記錄，並說明日後再犯會追究，最好以書信記錄及外傭簽署，這具有一定阻嚇性，外傭重犯機會較細。」

如果僱主繼續留下外傭，王偉東建議要理性分析此外傭的財務問題是短暫還是持續很長時間，「如果未來都係入不敷支，長遠都只會迫虎跳牆，偷不到錢都可能會向財務公司借錢。」