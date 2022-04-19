外傭破壞王｜有僱主連換4個平底鑊　專家教一招應對廚具殺手

外傭弄壞家中電器及廚具時有發生，不少「苦主」都會在社交平台分享外傭的「破壞照」，當中以菜刀為最常被破壞的物品。近日又有僱主發文吐苦水，指家中外傭經常以大火燒空鑊，令平底鑊很快損壞，即使教導對方可如何更「錫鑊」，竟換來一句「太太你留返自己用喇」，令她大感激心。



連換4個平底鑊

有女網民近日在FB群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文吐苦水，指家中印傭使用廚具十分粗心大意，至今已換了第四隻平底鑊供她使用，又曾教導對方可以如何令平底鑊更耐用，例如避免大火燒空鑊、平底鑊用後要先降溫才可清潔，沒想到印傭不單不領情，還反駁一句「太太你留返自己用喇」，令事主甚為氣憤。

有網民發文大呻家中印傭常弄壞平底鑊。（「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

不少網民對此紛紛表示同情，形容「工人同平底鑊，二者不可兼得」、「佢哋係電器、煮食工具嘅殺手🤣 買平嘢比佢哋用得㗎喇！免自己勞氣」。有人更分享照片，指家中外傭竟以筷子洗刷鑊底，刮花鑊底的塗層，令鐵鑊就此報廢。

網民建議事主可改用生鐵鑊，貪其價錢實惠又夠耐用，「我一隻生鐵鑊任佢玩😂，鍾意點洗就點洗，點炒點燒由得佢」、「最好用生鐵鑊，又平又襟用，又唔使驚甩coating」。亦有人鼓勵事主跟印傭多加溝通，讓她使用自己熟悉及慣用的廚具，以避免再出現同類事情，「工欲善其事，必先利其器。我靚菲入職時候，我叫佢去買自己擅長用嘅廚具， 果然 相安無事，廚藝發揮得好好」。

張敬軒「遮遮」整爆電飯煲

除了一眾媽媽外，連歌手張敬軒都深有體會，他的「遮遮」除了不時準備充滿「驚喜」的早餐，甚至曾整爆家中的電飯煲。張敬軒曾在IG發文：「我真係諗都冇諗過，最先頂唔住嘅竟然唔係我，而係屋企個電飯煲⋯⋯煲粥煲到個煲都爆埋，我諗佢係港九新界第一人。咁呢佢就Send個Msg嚟喇，通知我個煲『Explode』 #我表面平靜，個心入面嗰樣喺圖三（黑人問號圖）。」他又指外傭要求在大型電器店買一個有煲粥功能的新煲，更笑說：「方丈Yak粥Yak到想還俗。」

外傭多屬不恰當使用工具

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤表示，外傭一年到晚工作，總會有錯漏，「有些是粗心大意，有些則根本在家鄉也沒有做家務的經驗，尤其是年輕一代的外傭。」她認為其實大多數事件都是因為外傭不恰當地使用工具，例如她自己的外傭就試過將「孖人牌」菜刀當罐頭刀使用，結果當然把刀尖弄壞。

根據勞工處資料，如因傭工犯錯或疏忽而引致僱主的物品或財物受到損壞或遺失，僱主可按值扣除工資作賠償，但每次以港幣300元為限。此外，在這些情況下扣除的工資總額，亦不得超過傭工在該工資期所得工資的四分之一。徐小姐表示，有些僱主會認為用壞家品的損失是經常性開支，會草草了事；有些僱主則很小的事情也會扣錢，超過物品的價值，處理手法很極端。

建議僱主用一招應對

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示，有些來自鄉村地方的女傭較為粗手粗腳，故此清潔及使用電器時較為粗魯。「如果僱主覺得外傭還有可用之處，可以用軟方法與女傭溝通。菲律賓女傭要看性格，如果以扣工資的方法，通常菲律賓女傭都會黑面，有些甚至爭辯到底，變相惡化問題。當僱主發現電器或傢私經常遭到損壞時，一開始要表現到好心痛，之後與女傭一同參與安排修補及買新電器的過程，女傭在過程中會感受到僱主的感受及損失。」

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