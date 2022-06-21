5歲Sheldon照磁力共振　盼有好消息予爸爸作遲來的父親節禮物

5歲的「神母小戰士」Sheldon近日痛症再起，面部和雙腳感到痛楚，需要嗎啡止痛，近日正進行第6期治療。Sheldon媽媽早前分享，預料兒子治療後，雙腳也未必能走路。而在昨日（20日）Sheldon需要照磁力共振，覆蓋頭至脊椎部分，祈望有好消息給予爸爸作為遲來的父親節禮物。



上周日（19日）是父親節，對於患有神經母細胞瘤的5歲小男孩Sheldon而言，是一個不能和爸爸外出慶祝的節日。而他的爸爸則認為，父親節不需要任何節目和禮物，「只要能夠待在身邊、拖着雙手一起走，已是報答Daddy的最好方法」。

早前，Sheldon的痛症再起，癌細胞已擴散到雙腳和手腕，亦需要嗎啡止痛。Sheldon目前正進行第6期治療，不過預料完成治療後，雙腳亦未能走路。但堅強的Sheldon仍未放棄，曾嘗試站在牀上。媽媽形容，他站立的時間雖然只是十多秒，但也非常感恩！不過Sheldon的雙腿仍不能放平和用力，因此出院時，爸爸也只能一直抱着他。回家後父母即再鼓勵Sheldon嘗試走路，意想不到一向很怕痛的他，竟然二話不說地忍着痛站在客廳中，更嘗試向前行，令父母大為感動：「奇蹟發生了，小戰士突然能走起路來！」

而昨日（20日）Sheldon再次回醫院照磁力共振，覆蓋頭至脊椎的位置，家人請大家繼續為小戰士禱告集氣，「希望能有好消息作為後補給daddy的父親節禮物」！