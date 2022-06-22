大停電｜媽媽缺地方沖奶餵哺　紅會落區支援　建議做一事安撫幼兒

位於元朗朗屏站附近的中電電纜昨晚（21日）起火焚塌，導致屯門、元朗、天水圍大停電。中電表示事件導致16萬戶受影響。有居民與小朋友可能會因為停電受驚，香港紅十字會專家建議家長除了要保持鎮定，也提議家長在安全環境下，家長可與小朋友做一件事，以分散注意力，同時有安撫情緒的效果。



媽媽缺地方沖奶、餵奶 紅會提供支援

香港紅十字會昨晚（21日）派出3位職員和2位義工，於天暉路社區會堂開設臨時急救站及物資派發點，通宵向暫時未能夠回家的市民提供即時急救服務並派發小食及個人衛生用品。香港紅十字會本地賑災服務署理經理王志浩說：「新界西北突然大規模停電，令好多市民生活受到影響：因為停電無得搭𨋢，有人要行幾十層樓梯先返到屋企；有殘疾人士因此未能回家；店舖、食肆也不能做生意等等。」

深夜時分一名在社會區會堂的媽媽把著BB愁眉不展來回踱步，王志浩說：「因為BB肚餓要食奶所以大喊，媽媽為咗唔想嘈住喺社區會堂入面休息嘅其他市民，於是只好抱住BB走出嚟外面，但又搵唔到合適地方可以沖奶粉同餵奶，所以就好憂心。同事聽到咁嘅情況，就向媽媽提議佢可以去臨時急救站入面餵奶，咁樣做既可以照顧到BB、又唔會阻礙到其他市民。呢位媽媽即時鬆咗一口氣，馬上帶BB去房入面餵奶，仲叫埋家人嚟幫BB換片、清潔，一齊喺大停電之中體驗不一樣嘅親子時光。」

+ 1

雖然香港不像台灣及日本處於地震帶區域，但意外就是意料之外，而且每年香港都會有颱風或豪雨來襲，停水停電也偶有可能發生。始終災害發生是無法預測，故此防災時使用的緊急避難包，是每個家庭也應該放在家中「睇門口」作不時之需的的裝備。

香港紅十字會建議，大家可預先準備以下10項物件，作防災緊急包以備不時之需。

香港紅十字會建議，大家可預先準備以下10項物件，作防災緊急包以備不時之需。

香港紅十字會本地賑災服務署理經理王志浩回覆記者查詢時表示，一旦面對如昨日的「大停電」，建議大家做以下8件事。

1. 關閉家中所有電器的總掣，並留意恢復供電的時間。

2. 千萬不要打開家中雪櫃，盡量保持雪櫃低溫，延長食物儲存期限。

3. 如果要離開大廈，千萬不要搭𨋢；萬一在𨋢入面，要保持冷靜等候救援。

4. 如要用蠟燭生火照明，在火種離開視線之前應完全熄滅。

5. 停電可能會導致停水，建議家中要常備樽裝清水。

6. 平時亦要常備電筒同後備電源，以備不時之需。

7. 主動關心受影響地區的居民，特別是長者及有特別需要人士，通知他們最新資訊。

8. 有市民與小朋友可能會因為停電受驚，身邊親友記得保持鎮定，互相安撫情緒。在安全環境下，家長可以同小朋友唱歌、講故事，分散小朋友注意力。