大停電｜雪櫃冇電、家中儲糧點算好？唔開門食物可以保存呢個時間

昨日（6月21日）因元朗朗屏電纜橋起火焚塌，導致天水圍及元朗區大停電。近年香港比較少遇上這種大型停電，很多家庭未必懂得應對。食安中心就提醒，如果遇上停電，最重要的是切忌打開雪櫃門！



遇到大規模停電，很多媽媽會擔心雪櫃因停電導而無法製冷，家中的儲糧會通通報銷。食安中心就特意發文，教導大家停電時應該如何在等待電力恢復時確保食物安全。

停電期間：不要打開雪櫃及冰格

首先，最重要的是切忌打開雪櫃門，因為雪櫃內的食物必須貯存於攝氏 4 度或以下，而冰格內的食品則必須貯存於攝氏零下 18 度或以下，才能抑制可引致食源性疾病的有害細菌及其他微生物的生長。所以一旦遇上停電，最佳的做法是不要打開雪櫃及冰格，此舉有助延長維持適當貯存溫度的時間，以免細菌在攝氏 4 度至 60 度的危險溫度範圍內迅速生長。

櫃門保持關閉 食物可保存最長48小時

於停電期間，大家應該保持警惕，留意開始停電的時間，因為一般來說，如果雪櫃及冰格的門保持關閉，雪櫃可安全保存食物2至4小時；全滿的冰格可保存48小時；而半滿的冰格則可保存 24 小時。因此，知道何時開始停電，便可計算出雪櫃及冰格斷電的時間有多久，從而判斷哪些食物可供安全食用，哪些不可以。

食安中心就提醒，如果遇上停電，最重要的是切忌打開雪櫃門！（資料圖片）

電源恢復後 勿以「試食」來判斷食物好壞

在電力恢復後，大家應該立刻檢查易壞食物的溫度，並計算食物可能置於安全溫度範圍以外的時間有多久。任何有潛在風險的食物，例如肉類、海產、蛋類、奶類、乳製品、切開的水果及熟食，如果置於攝氏4度至60度的時間少於2小時，應立即冷藏或使用；如果超過2小時但少於4小時，應立即使用；如果超過4小時，就應該直接棄掉。

食安中心提醒，大家切勿以試吃來判斷食物是否可供安全食用，因為食物的味道或氣味未必會變壞。如果不肯定易壞食物是否安全，應直接丟掉。另外，可在室溫下貯存的食物較不易壞，若存放在雪櫃或冰格內，即使停電也未必要丟進垃圾桶。在停電時通常保存得較好的食物有高酸性食品 ( 例如芥末、番茄醬、果醬、醃菜 )、某些加工食品 ( 例如花生醬、牛油、麵包 ) 及大部分乾製食品。

在電力恢復後，大家應該立刻檢查易壞食物的溫度，並計算食物可能置於安全溫度範圍以外的時間有多久。（photo：unsplash）

未雨綢繆：做好應急準備

雖然今次大規模停電起因為電纜橋起火焚塌，理論上近期再次發生大停電的機會甚微，不過基於惡劣天氣或設備故障等不可預見的因素，停電事故仍有可能突然發生。因此大家應該要未雨綢繆，做好應急準備。在平常日子，應確保雪櫃的溫度為攝氏 4 度或以下，而冰格則為攝氏零下18 度或以下。最好在雪櫃及冰格內放置專用的溫度計。冰格內應常備一些冰塊及冰墊，可以使冰格保持常滿，有助於維持溫度，也可以在有需要把食物轉移到其他地方 ( 例如親友的雪櫃 ) 時用來保持食物冷凍。