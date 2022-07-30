婆媳｜奶奶因「冇孫抱」迫使離婚　前夫5年後卻忽然提出無理要求

近日一名女網民發文表示，自己屬於不易懷孕體質，因此被前奶奶要求離婚，沒想到最近卻被前夫要求回去照顧生病的奶奶，她忍無可忍「抱歉，我忙着跟新男友談戀愛，你家的事你自己處理吧。」



事主在爆料公社發文表示，她結婚五年一直沒有懷孕，經檢查後才發現自己是不易生育體質，當她奶奶以此為理由要丈夫與她離婚，她也只能忍痛簽字。雖一度因離婚而失去重心，但還好有家人與朋友鼓勵，她重新檢視人生並不再為誰而活。

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她說，離婚後不需再唯唯諾諾、看人臉色，現在有一份理想工作，每天也可以安排時間去健身，日子輕鬆又自在，沒想到前夫上個月打電話給她「我媽生病了，妳來幫忙輪流照顧她。」她怒嗆「先生你有失憶症嗎？我們離婚了，那是你媽又不是我媽，你沒資格要求我做事，我又不欠你。」

結果她前夫又傳簡訊「我媽說我們結婚5年，也算我們照顧妳5年，既然妳沒能幫我家傳宗接代，難道不該還人情幫忙照顧一下生病的人嗎？」

她實在忍不住這口氣，心想也許是自己結婚五年的表現太逆來順受，連被離婚都乖乖接受，才會讓前夫有這種錯覺，認為就算現在還能指使我，她便反擊「抱歉，我忙着跟新男友談戀愛，你家的事你自己處理吧」，並直接把他號碼加入永久黑名單。

網友留言：

‧「這樣做很正確」

‧「做的好，不能生子就要離婚，這是什麼心態，太欺負人了」

‧「到底是誰給他的勇氣？這種話都說的出口」

‧「這男的竟然出來秀下限，媽媽怎麼樣，兒子就怎麼樣，自私。」



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