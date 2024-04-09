粉蟎過多或致敏！調味料罐上滿佈密麻識郁「白粉」：兩招可杜絕

天氣潮濕容易滋生蚊蟲，有網民在廚櫃發現大量粉蟎，且在調味料樽上爬行，數量極多且密集，狀甚嚇人。滅蟲專家指出，粉蟎喜歡以餅乾及麵粉等乾糧作為糧食，而且於潮濕和溫暖的環境下會大量繁殖，呼籲家長應將食物妥善儲存於密封器皿，同時做好家居衛生。



日前有網民於FB群組「香港滅蟲關注組」大呻於家中的調味料樽蓋上發現大量白色小點，以為只是灰塵污漬，靠近一看卻驚見這些白點正在移動，且多次清洗也無法徹底清除，直言：「今日放工番到去一睇，無為意以為係污糟左（咗）… 然後想拎樣野落黎個（嗰）陣，嚇死… 有無人知係咩… 生命力勁頑強，洗勁仲有。」

從事主分享的短片可見，廚櫃中多枝調味料上都佈滿一粒粒、密密麻麻的白點，令人頓覺雞皮疙瘩。有網民留言稱這些應為粉蟎，估計是從事主的調味料樽「養」出，建議可利用稀釋漂白水拭抹廚櫃。事主及後回覆網民，稱檢查後發現原來整個白色廚櫃也有粉蟎，但源頭應為調味料，「搵曬成個廚櫃，呢到係重災區」。

粉蟎愛以乾糧為糧食

滅蟲專家任永強指，粉蟎喜歡以餅乾、穀物、麵粉及海味等乾糧作為糧食，如果這些儲糧存放太久不動，或未有妥善保存，就有機會「養」出粉蟎，且潮濕及溫暖的環境會加快粉蟎的繁殖速度，加劇食物受污染的程度。他續指，如果粉蟎數量太多的話，有可能導致過敏反應，出現呼吸困難、氣喘等呼吸系統症狀，因此應盡快處理。

兩招杜絕粉蟎為患

如要杜絕家庭環境滋生粉蟎，任永強建議家長應將食物妥善保存於密封器皿，如玻璃樽或密實袋，避免食物在空氣中受潮；亦可將食物儲存於溫度和濕度都較低的雪櫃中。如家長有備無患，也可以在廚櫃、櫃底、角落等昆蟲或會出沒的地方放置月桂葉，以其氣味驅趕害蟲。

任永強續指，平均濕度達65%或以上的潮濕環境較適合昆蟲生活及繁殖，家長亦應時刻保持家居環境乾淨通爽，例如常吸塵，特別是櫃底或家具邊緣的罅隙。

需棄掉受粉蟎污染的食物

萬一家中已經出現粉蟎蹤跡，可先找出源頭或粉蟎大量聚集的地方，如發現有食品受到粉蟎污染，則必須棄掉。任永強表示，將食品棄掉前，應先以熱水或消毒酒精清除粉蟎，以免粉蟎繼續擴散。若家中出現的粉蟎為數不多，可簡單以吸塵機徹底吸走。

任永強又提醒，家長購買乾糧時亦可先徹底檢查包裝是否已受粉蟎污染，若需要到雜貨店或糧食行購買未經預先包裝的白米或麵粉等食材，亦可先用過瀘網篩作簡單檢查，以免將昆蟲帶入屋。