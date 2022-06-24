疫下兒童肥胖比率升近2倍　飲食、睡眠、運動、打機習慣全失守

在疫情下，不少家庭為了減低感染風險，也會選擇避免戶外活動，這也是無可厚非的事。疫情至今經歷4次停課，當中停課長達近 450 天，徹底打亂學童的生活及飲食規律，衍生出不少學童健康問題。香港中文大學（中大）醫學院兒科學系聯同香港兒科基金最近完成的一項問卷調查，結果顯示本港兒童的飲食、睡眠、運動、打機習慣在新冠疫情期間全線失守，導致疫下兒童超重和肥胖的比率增 1.8 倍。



高小情況最嚴重

中大醫學院兒科學系系主任李民瞻教授指，疫情至今經歷4次停課歷時近450天，疫情對所有兒童都有影響，不論曾否染疫，其影響除了身體的症狀外，還有心理及生活習慣的改變。最常見的便是不規律飲食、戶外活動大幅減少、晚睡、用電子產品時間長。

香港中文大學（中大）醫學院兒科學系聯同香港兒科基金以網上問卷形式，收集了1,439位幼稚園及小學家長回覆。香港兒科基金秘書長王曉莉醫生分享，根據問卷的結果，兒童超重或肥胖比率較疫情前上升 1.8 倍；當中高小（9-13 歲)兒童的超重和肥胖比率更由疫情前的 7% 增至 24%。

因無聊食更多零食

調查顯示近三成受訪者在疫情期間的家庭每月總收入減少，但總支出增加，當中更有 63%受訪家庭表示購買食物的支出增加。

家中零食增加，而小朋友進食零食的時機，有近70%受訪家長表示孩子在進食零食時，較多是正在看電視或電子產品。另一方面，有84%家長表示，孩子減少戶外運動時間，最終出現上述結果。

香港兒科基金董事局委員趙長成醫生建議，本港首要增設兒童事務專員，制定整全及長遠的兒童健康政策。對於現有的兒童事務委員會，應加強其職能，以更有效地預防、及早發現、監測及應對兒童健康危機。他說：「是次調查結果，再次揭示兒童的健康需要長遠及全面的規劃及支援，整全的兒童健康政策著實是刻不容緩。」