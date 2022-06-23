小朋友生「眼瘡」2個月內不斷復發　中醫爸爸教2招同佢講拜拜

有媽媽求助，指小朋友的眼眶生「眼瘡」，曾經看過西醫，塗抗生素藥膏好了，但不久又再復發，2個月內反反復復，影響日常生活。中醫爸爸馬琦傑指，眼瘡是指眼睛周圍上下瞼有局部紅腫、疼痛，形似麥粒。他表示，生眼瘡的原因分為外在因素和內在因素，又分享5招預防和2招治療方法，幫小朋友和眼瘡說拜拜。



註冊中醫師馬琦傑指，小朋友的眼睛生眼瘡，一般分為2類因素。外在因素是，小朋友經常用手捽眼和眼睛附近位置，手指骯髒有菌入眼而導致眼瘡出現。

而內在因素則是小朋友的脾胃積熱而引發。他解釋，在冬天爆發的原因天氣乾燥，又加上大魚大肉、進食過多熱氣食物，如辛辣煎炸等、打邊爐、薯條、燒烤等。他們的脾胃積熱，跟著經絡循行，熱毒上攻到上下瞼，氣血凝滯，局部化熱酿膿，形成眼瘡。而小朋友處於生長發育的高峰期，所以更易上火生瘡。

（網絡圖片）

5招預防眼瘡

了解完眼瘡的成因，馬醫師建議家長可以為小朋友做5招預防：

1.戒吃辛辣、熱氣食物，如辣椒、炸的食物、燒烤等



2. 教小朋友不可用手捽眼睛



3. 預防眼瘡良方：菊花水



馬醫師指，平時如果食完一些煎炸食物後，想為小朋友降火，可以製作菊花水飲用：

材料：杭菊花

做法：將杭菊花放入煲中，加入清水，煲 10分鐘即可。

4. 日常多飲舒肝的食療，如綠茶、深綠色的蔬菜



5.晚上10點前睡，令肝臟有充份休息，舒緩肝火



小朋友捽眼、夜睡，都是導致眼瘡的成因之一。（Photo-ac）

2招KO眼瘡

而小朋友患上眼瘡之後，家長亦可以為他們做2件事來加速痊癒。

1. 食療：桑葉雙菊茶 （3歲以上）



材料：冬桑葉、杭菊花、洋金菊、一串金、生甘草

做法：將所有材料放入煲中，加入清水，煲 15-20分鐘即可。

2. 外敷



材料：洋金菊、一串金各3克

做法：將所有材料放入煲中，加入清水，煲濃藥汁，再用沙布吸收藥汁，再敷在患處。

注意沙布不可以太濕，小心醃到小朋友眼睛。馬醫師另有提醒，如果眼瘡不斷反復及情況嚴重，應約可靠醫師面診。