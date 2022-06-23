2歲早產男童信信換肝後病情反覆入院轉藥　媽媽報喜訊：已出院

2歲的信信剛出生時，因發現肝臟纖維化而需要換肝，幸好去年2月獲其叔叔捐出肝臟進行換肝手術，去年底獲出院回家。但是，信信病情持續反覆，5月初診時，醫生告知信信媽媽，或需安排手術「通闊」，不過，經過一輪藥物治療，媽媽在專頁報喜：信信回家了！



信信媽媽在Facebook專頁「救救小心-肝」上在5月初更新了信信的病況，指信信以往也有通血管的經驗，於5月3日覆診時發現血管收窄的情況嚴重了，最終安排了在5月10日動緊急手術，但卻在手術途中察覺信信的血管已太窄，是次手術不能處理。醫生致電通知信信媽時，她形容當下心情是晴天霹靂，直言：「真係呆咗，完全唔知畀咩反應好！」

曾被告知可能要再換肝

醫生曾告知信信媽媽，如果信信血管的情況未能改善甚至堵塞的話，信信會出現吐血、腸脹、腹水等問題，最差是可能過幾年後就要再換肝。而可以做的並不多，只可服用薄血藥以免惡化，醫生未來會盡快再安排做多一次手術。「醫生同我地講都要係（喺）情況未去到最差時，盡快去做，因為塞曬就真係好麻煩，希望救到條血管嘅都盡力去救返，等個肝唔洗（使）變差！」信信媽解釋。

一度未能入院陪伴 信信淚流如瀑布

在5月下旬，信信曾出院。但不到一個星期，因為凝血指數高得驚人，比平常高出8倍，結果再度入院及進入深切治療部，父母未能陪伴在側。信信媽媽指，因為血管不通的問題，醫生建議轉藥，而轉藥期間指數都有機會會大起大落，她又不能陪伴信信一齊治療：「看到聽到你哭泣眼淚流如瀑布⋯媽媽的心滴血碎滿地一樣⋯回家後再一次承受內心的傷痛⋯看著空空如也的小床⋯感受你每晚在旁的氣息⋯愈諗個心就如滴血一樣痛！」

媽媽報喜：信信出院

由於要轉藥，信信在醫院經歷漫長的等待，媽媽亦因見不到信信而日夜擔憂。日前，媽媽終於在專頁傳來喜訊：信信出院了！

信信媽媽表示，囝囝已在昨天（22日）出院，「期待很久我家既（嘅）小寶貝係琴日既（嘅）夜晚終於都出院回家喇💖💖希望你可以盡快適應藥劑量⋯唔洗再做醫院常客」。