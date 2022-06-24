媽媽撞見12歲兒子偷看色情影片　專家建議先用1招打破尷尬局面

數碼年代下的兒童及青少年，不少活動空間都改成網絡形式進行，亦因此增加接觸網絡暗藏的危機，而接觸「網上色情資訊」的情況亦越趨普遍。一名媽媽日前撞見其12歲兒子在家中偷看色情影片後大感不安，由於不想即場揭穿令氣氛尷尬，也不想破壞母子關係，媽媽於是決定向育兒專家請教應對辦法。



網路色情氾濫，家長難以完全杜絕子女有機會接觸得到；而在全球不同國家也有相關研究顯示，近80%青少年在14歲前有看過色情片，首次觀看年齡是11歲左右，Ken Sir直言：「色情影片就像毒品，當習慣觀看，可能產生強迫性的成癮行為，對身體、心理、社會或經濟帶來傷害性的影響。」

勿讓色情網站成為孩子的性教育老師



無論孩子是上網時不小心看到，或是出於好奇，但家長似乎無法避免或完全禁制這個情況，Ken Sir說：「所以要如何和孩子談性」，甚至談「色情內容」，就算感到再難以啟齒都必須正視、關心和適切教導，千萬別讓色情網站成為孩子學習性教育的老師！」

就算家長認為「性」對孩子難以啟齒，也必須正視，千萬別讓色情網站成為孩子學習性教育的老師!(照片來源:PHOTO AC)

另外，根據一份香港青少年對性、愛的態度調查顯示（2022），有逾五成四（ 54.7%）青少年曾經發生性行為，整體有3成半（35％）更在未滿16歲前已發生，亦有兩成二（22.7%)曾與非男女朋友發生性行為，Ken Sir指這個數字反映，家長有必要向子女灌輸正確性教育。

照片來源:PHOTO AC

干擾正常的性發展

由於色情片大部分是強調性行為的歡愉效果，很少描述人與人之間的感情，Ken Sir說：「身心未成熟青少年，很容易因此模仿影片中的不當行為，干擾正常的性發展，構成不健康的心理。影片多半著重尋求性刺激而展露的行為，甚至還有一些影片特別強調女性遭受污辱仍表現興奮，這很容易對他們造成誤導，日後會出現過度自我中心、偏離事實、缺乏尊重的行為與表現。」

色情影片經常強調女性遭受污辱仍表現興奮，青少年一旦沉迷，日後易現過度自我中心、偏離事實、缺乏尊重異性的行為與表現。照片來源:PHOTO AC

網絡上的色情影片也常出現具攻擊的性行為，如性騷擾或性侵害，顛覆青少年對性的正確價值觀，Ken Sir說:「有些年輕男性會對女朋友未能像色情片女角一樣的激烈反應而感不滿足，甚至會模仿色情片、以殘暴的方式對待自己的伴侶，因為色情片中的男生對女生越殘暴，女生似乎越享受，這正正會對青少年造成誤導性的健康發展，甚至對性潛在不正確態度。」

影響人際關係



Ken Sir指值得令家長擔心的是，當人愈常看到某種刺激，就越容易降低對該刺激的敏感度，甚至覺得這種刺激的出現是正常狀態，增加成年後人際關係不良的風險。他說：「而且色情影片會使人產生大量的生物化學『衝動』，當青少年看到令人『振奮』的圖像時，分泌的腎上腺素會滲入血液，然後進入大腦、將圖像鎖定，一旦想到就會引發興奮的感覺。」

Ken Sir指出當青少年看到令人色情畫面時，分泌的腎上腺素會滲入血液，然後進入大腦、將圖像鎖定。照片來源:PHOTO AC

建立正確價值觀

一旦家長撞見孩子在偷看色情片，Ken Sir建議首先不要責罵他們，「家長先要控制住自己的情緒，如發現子女接觸到有關色情內容，要趁這個機會教育，幫助孩子建立正確性觀念。我當然明白父母可能覺得「性」是個難以啟齒的話題，但如果父母不介入，子女就會透過自己的方法去滿足對性的好奇心，所以不要因為難開口而迴避問題，要適時和子女討論，並告訴他們自己的觀念和想法。」

照片來源:Photo AC

建立對媒體的判讀能力

他提醒家長要知道人的自制力有限，為了幫助孩子免受色情影片傷害影響心智，應使用軟件過濾不當內容；同時教導子女，要審視媒體播放的內容，判斷網路內容的正確性，尤其是關於「性」、「關係」和「性別」等內容，幫助子女建立瀏覽媒體的判讀能力。

切勿過度權威

雖然家長可能已限制孩子接觸情色的方式，但收到的效果仍是有限，Ken Sir建議家長仍可向孩子傳達一個概念：「有關於色情或性關係的問題，應該找父母詳談，才能獲得正確的觀念。不過，家長也要特別小心，切勿過度權威或一直限制他們，這可能會造成反效果。因此，父母應保持開放的心態，了解子女遲早會接觸性，合適的性教育配合適當的時機，才能讓孩子健康成長，並保持良好的親子關係。」

Ken Sir提醒家長處理子女偷看色情影片問題時，切勿過度權威或一直限制他們，這可能會造成反效果。照片來源:Photo AC

「預防上癮」更重要

Ken Sir認為，子女看色情影片其實並不是一件天塌下來般嚴重的事，最重要是教育他們不要沉迷其中，「因為事實是，不管我們再怎麼阻止及預防，依然不可避免他們會看到，所以幫助他們不要因為看了色情影片，而導致影響心智及使日常生活出現問題。」