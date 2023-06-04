浴室裝修｜洗衣機上裝洗手櫃盆夠慳位？網民力勸　皆因缺點一籮籮

隨着房價上漲，承建商尺數可說是越蓋越小，如何在小尺數的空間下，善用裝潢設計或傢俱軟件來讓空間達到一個和諧狀態，使居住起來相對舒適，是許多屋主的課題。



對此，就有網民在《極簡風居家裝潢設計×好享家居家裝潢設計》發文問，他想在洗衣機上方裝洗手盆，這樣的設計規劃好嗎？結果網民幾乎狂勸退。

慳位是重要，但小心會因小失大！（按圖了解）

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住家露台空間不大 裝這個好用嗎？

事主表示因為家裏露台空間不大，網絡上看到這種洗衣機上裝洗手盆的一體設計櫃，想問大家好用嗎？目前僅看到蝦皮有在販售，但沒有評價有點擔心，是否有推薦的廠商？

帖文一出，有些網民表示：

·「問問系統櫃的廠商師父，這種他們都會做」

·「淘寶買真的滿方便的，價格實惠很多～之前想買洗手台，台灣的廠商動輒快一萬，淘寶的雖然不到非常完美，但價格跟品質都還可以」

·「很不佔空間、又可以手洗一些小東西」

·「這種看起來很不錯，真的感覺有省空間」

·「留意內槽的深度，我家的內槽深度和你找的圖片差不多，但是我洗襪子時水常常噴出來」



日後維修問題很多、機器面板怕潮濕

有更多網民提到，其實這樣的設計有很大缺點：

·「機器的面板很怕潮濕」

·「散熱差容易壞，加上水管漏水問題，也很危險」

·「要注意排水位置」

·「我本來有要買欸，但想想這樣就限制了烘衣機的大小」

·「之前我的洗衣機只是放比較接近洗手台，安裝師傅就提醒我，這樣面板會太潮濕，容易壞」



更提到這僅適合單身使用，家庭洗衣機不可能這麼小台，而且日後維修問題也要考量，加上未來若想換機型會受限，此外，天氣濕熱，洗衣機又都放室外露台，撇除漏水問題，溫度高又散熱差，洗衣機其實容易壞。

還有購買過的網民表示：「我家有買，使用上因為機器的關係，所以枱面會偏高，矮的人就不好使用了，另外品質真的一般般，附的水龍頭很陽春（便宜）」，紛紛勸退事主要三思。

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