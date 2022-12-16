洗衫｜洗衣液比洗衣粉、洗衣球好用？網民一招解決份量控制問題
撰文：風傳媒
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市面上的衣服清潔產品百百種，從洗衣粉到洗衣球都有，每個人習慣使用的洗衣方式也不同，就有網民好奇，在眾多選擇中，大家最愛用的洗衣產品是哪一個？沒想到眾人答案一面倒向洗衣液。
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該帖文一出，立刻引起網民熱烈討論，紛紛留言分享洗衣經驗：
．「洗衣球，使喚小孩去洗衣服丟一顆很好用」
．「洗衣球+1，但要挑選好用的洗衣球，免得塑膠殘留在衣服上」
．「洗衣球，這樣長輩才不會放太多放太少」
．「洗衣球很威，之前黑色衣服不管哪牌洗完都還會有汗味，洗衣球一次搞定」
．「洗衣粉派，偶爾會試用新產品或洗衣球」
．「洗衣粉加香香豆」
但最多人提及的愛用產品卻是洗衣液：
．「濃縮洗衣液，一次用量不多所以不用囤太多瓶」
．「其實我也不知道為甚麼洗衣機覺得不能控制量，我洗衣液都裝到按壓瓶裏面，要多少就按幾下，很直觀」
．「洗衣液比較便宜，倒多一點也不痛」
．「濃縮洗衣液，用量比較少，輕便很多」。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：洗衣服用哪種清潔用品最好？不是洗衣球！內行人曝：用「它」才不傷衣物】