鑄鐵鍋｜銅底現彩虹紋　洗潔精也洗不掉？清除秘訣竟是煮這道菜

鑄鐵鍋燉肉透嫩多汁，但是煮夫煮婦們時常發現，燒肉之後鍋底常常出現彩虹斑紋或是白色斑紋，而且用一般洗潔精洗不掉，造成新手們焦慮不安、內心不斷出現「為甚麼」的問號，更懷疑自己鍋內的琺瑯燒壞了，每隔一段時間就會有人發問相關話題。



原來用番茄煮一道菜，已能順道將鍋子清潔乾淨！（按圖了解）

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近日網民在Facebook中分享「煮一鍋番茄肉醬，除了能飽腹一頓 ，再洗鍋就變得乾乾淨淨。雖然我不知道原理，但覺得很有趣。這樣洗鍋真的太方便了。」引來眾人討論詢問，原來斑紋是食材中蛋白質沉澱的痕跡，而番茄中的果酸能把鍋底的蛋白質洗得乾乾淨淨。

網民「邱若梅」5月初在Facebook中發文，煮番茄意大利肉醬一舉兩得，不但又好吃鍋子又乾淨；引起社友「魚腦」回答：

．「我也都愛用這招，番茄真是清潔神器」

．「可以吃又可以洗鍋，現在番茄又超便宜！一兼二顧，很棒」

．「發現鍋底有太多白白的蛋白質沉澱時，就是煮番茄料理的時候了，然後就不斷循環。好像每周煮一次番茄或燒個茄汁豆皮也很有用」

．「原來番茄料理有這個功能，筆記了，這周來洗鍋子囉」

．「之前炒番茄糊，炒完後也是乾淨溜溜的，所以看鍋底不順眼就炒番茄糊 」



社友「陸小姐」急切地詢問，彩虹紋也洗得起來嗎？她開鍋第一鍋煮紅燒番茄牛肉，洗完鍋子很美，第二次煮咖哩肉醬，洗完鍋發現鍋底都是彩虹紋，哭哭。

社友「邱若梅」熱情回覆，「現在番茄很便宜，你簡單煮個番茄蛋花湯試看看，搞不好就成功了。重點是，省了一匙小梳打，還有清洗的時間。」

社友「Rowena Tsang」3月中旬也曾發文寫道，她家若燉煮紅燒蔬果牛腱，主要用處是用來洗鍋子的！平常懶得把鍋子刷洗太乾淨或泡小梳打，趁着用番茄跟蘋果燉煮，果酸自然將鍋底蛋白質洗得乾乾淨淨，跟新的一樣。

此外，酸菜白肉鍋也是洗鍋底的好幫手；大家偶爾煮偏酸一些的料理就能順便洗鍋。社友「蘿蔔」則回覆「我有幾次是炒青菜完，鍋裏變得亮晶晶。」

煮一道番茄料理就能讓鍋子變乾淨，這個好方法鑄鐵鍋社團推廣已久，老經驗的社友「江佳君」，2020年底就分享用鍋心得，她買第一個Staub 鍋子時簡直像是侍奉像太上皇，每次用完都想盡辦法要把它洗刷發亮，現在一切順其自然。對於鍋內的蛋白質沉澱，她指出，若覺得鍋子花花醜醜的，就煮些酸性的食材，例如番茄丶醋、不要的檸檬皮之類的，會有意想不到的效果。目前番茄正是盛產季節，這麼輕鬆的方法，不妨試試。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】