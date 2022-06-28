冷氣機滲水吹出酸臭味滋生細菌 專家拆解原因家長即學洗冷氣秘訣

炎炎夏日，又是冷氣機使用最頻密的時候，隔了一個秋冬季再開，最常見的問題便是有異味和滲水。而要解決問題必需要對症下藥，裝修學院校長鄧世民（Simon）指，冷氣機吹出來的風有異味，一般只會出現在轉季後，頭幾次使用冷氣機的時候，如果冷氣機是一直有使用，但突然有異味的話，就要多加注意！



突然有異味 可能是昆蟲屍體

裝修學院校長鄧世民（Simon）表示，隔了一後長時間，如轉季後，再使用冷氣機時有異味，是最常見的情況。而會出現異味的原因，是在沒使用的期間，積聚了一些霉菌，這些異味在使用冷氣機數次後便會消失。不過Simon強調，聞不到味道不代表對健康沒有影響，而家長可以清洗到冷氣的地方只有機體表面、隔塵網，也可以購買一些罐裝的冷排清潔劑去噴灑冷排的金屬片，再深入的部分就要找專業人士。

Simon補充，家長可清洗的隔塵網、冷排通常都不會是異味來源的地方，隔塵網愈幼細，隔塵網愈容易短時間內變「污糟」，或者本身居家環境多塵也有關係，不過再多的塵，影響的只是製冷效能，愈多塵可能用電量會增大，但正常情況不會導致產生異味。如果冷氣機吹出來的風突然有異味，最常見的是一些昆蟲屍體在冷氣機體內。

滲水最常見是斜水角度不夠

一般要確切診斷到滲水成因，一定要師傅上門診斷，Simon指看圖片或只知道滲水位置並不能下定論。而冷氣機「嘔水」，除了排水口有機會堵塞外，另一個最常見的原因是斜水角度不夠。他解釋，如一直沒有滲水問題，是最近才發現冷氣機會突然「一擗擗水咁嘔出嚟」，多數是去水管滋生了生物膜，生物膜即水管內部有「滑潺潺」的東西，成因是細菌附着水管，並由不同種類的細菌大量滋生而成。當水管內部有「潺」加上本身斜水角度只是勉強過關，自然便會倒流出現「嘔水」情況。