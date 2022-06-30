5歲小予恩肝臟持續惡化病逝　媽媽不捨愛女：去另一個世界享福

患先天性膽管閉塞的5歲女童小予恩，在去年12月生日時，其家人表示肝臟的情況穩定，不需急切換肝，惟上月起發現她肝臟情況一直惡化，醫生指她的肝門靜脈已栓塞，無法進行肝移植手術。小予恩媽媽今（30日）在社交平台公布，經過5年多的奮戰，小予恩已於昨晚病逝，形容女兒過去幾日一直處於彌留狀態，至昨晚「終於畢業返回天家」。她感謝醫護人員多年來的悉心護理，以及為他們一家禱告、給予支持的家人和熱心市民。



小予恩媽媽今（30日）在社交平台發文，指小予恩近一個多月以來，肝臟持續惡化，凝血功能差，上星期更因嘴唇流血不止要在嘴唇縫針，其後連續幾天發高燒，完全喪失肝功能，且腹水嚴重，擠壓到其他內臟，胃部也有出血情況，令她不斷痛苦大哭，即使處方瑪啡也無法有效止痛，睡覺也會痛醒。

媽媽續指，小予恩近幾日一直處於彌留狀態，眼神呆滯像植物人般昏迷，昨日突然迴光返照，能望著媽媽和發出聲音回應，至黃昏時候她為女兒換上新衣，親人都逐一親吻小予恩，跟她道別，「叮囑她不要不捨得我們，我們會永遠愛她不會忘記她，好好去另一個世界享福。她彷彿明白了，眼角流下淚水，心跳慢慢下降，直至停止，在媽媽懷中輕輕扯了三口氣，安祥離開了。」她形容，小予恩離去時平靜安祥：「幸好最後時刻她已感覺不到痛楚，能平靜安祥地回到天家。」

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媽媽為女兒病況感抱疚

小予恩患有先天性膽管閉塞，兩個月大就接受肝臟手術，至10個月大時因情況轉差需要入院，1歲生日前在瑪麗醫院接受肝腸脗合手術後，心跳及呼吸一度停頓。媽媽直言：「（小予恩）由一個活潑靈動的小朋友，變成全身癱瘓、無法說話、吞嚥的腦癱患者，徹底改變了一生。」

媽媽形容，小予恩短暫的5年多生命中，有3年多時間是住院，無法像正常小朋友吃喝玩樂、上學、參加活動，取而代之是醫院的治療、訓練、抽血等，承受著大大小小的不適和痛楚，坦承對此感到抱疚和遺憾。她在文末又感謝醫護人員多年來的悉心護理，以及一直以來為他們一家禱告、支持的家人、朋友和熱心市民。