同卵三胞胎｜外貌太似難分辨　除衣物分色外　父母終想出必中絕招

同卵多胞胎因外型十分相似，有時就連孩子的爸媽都難以分辨誰是誰；為了確保每個寶寶都獲得應有的照顧（像是避免重複餵奶的情形發生），網絡上也有不少多胞胎爸媽分享自家特有的辨認寶寶方式！



根據外媒《Today》報道，居住於美國的哈賽爾奎斯特（Hasselquist）一家，目前育有15個月大的同卵三胞胎，然而，如同其他多胞胎爸媽都會有的困擾，哈賽爾奎斯特夫婦也曾為了如何分辨三個寶寶而感到苦惱不已。

跟這三個美國同卵三胞胎，真是考起大人們的腦筋：（按圖了解）

+ 7

三胞胎好難分辨誰是誰！眾人推：用指甲油區分

三胞胎的媽媽表示，自己曾試過替三個寶寶分別戴上不同手環，以便區分，但手環容易取下，因此並未達到效果。最後，由於不想用「醫學紋身」在三個寶寶身上做永久記號，她決定參考醫院護理師及部分家長的意見，使用「指甲油」來區分三個寶寶。

於是，她替三個寶寶挑選三種不同顏色的指甲油，再分別塗到寶寶的其中一隻腳趾甲上：詹姆斯（James）是綠色、亨利（Henrik）是藍色、湯瑪士（Thomas）則是紅色。

然而，除了在寶寶的腳指甲上用指甲油做記號之外，為了讓親朋好友好辨認，寶寶平時的衣物、餐具等個人用品，都會特別選用三個寶寶自己的代表色。而這個辨認方式也廣受不少網友好評，有網友表示，自己所待的醫院護理師也是這樣教自己這樣區分雙胞胎的。

相關文章：分娩｜真正天選之人！嬰兒臍帶纏頸5圈仍順利出世 震撼畫面曝光（有圖慎入）

+ 9

兄弟間的默契！3歲哥哥總是能輕易分辨三胞胎

不過，三胞胎的媽媽也補充，自孩子們漸漸長大、性格逐漸變得鮮明以後，夫妻倆也較少仰賴用指甲油來區分三個孩子，媽媽也分別形容三個孩子的性格特徵，像是詹姆斯性格較安靜，喜歡坐在角落觀察；亨利是一名愛笑，同時又富有野心的領導者；湯瑪士則熱愛冒險。

然而，神奇的是，三胞胎的3歲哥哥彼特（Peter）從來不用提示就能輕易地分辨三胞胎。（也許是兄弟之間的默契呢！）

【延伸閱讀，更多小童健康故事及建議】

兒童健康｜2歲兒子體質極易嘔 嘔到似新加坡魚尾獅 媽媽超無奈

+ 8

日媽恨生女卻連生5子！將三胞胎兒子留長髮當女養 近況震驚網民

+ 17

婚姻｜勇敢結紮為日後「幸福」鋪路 人夫分享3年來行房了多少次

+ 3

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：同卵雙胞胎總分不清誰是誰？網推1妙招輕鬆分辨！】