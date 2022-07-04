Sheldon病情惡化媽媽求集氣　治療令胃口欠佳、消瘦至樣子改變

患有神經母細胞瘤第4期的5歲小男孩Sheldon早前發現癌細胞擴散，近日手腳劇痛，需要嗎啡止痛，目前進行第6期治療。在上月父親節，Sheldon入院照磁力共振，原本期望有好消息給爸爸作遲來的禮物，可惜結果顯示病情惡化，Sheldon需接受化療、電療和鏢靶藥治療，而治療亦令他胃口變差，身體消瘦，媽媽心疼指兒子瘦得面容有些改變，繼續為Sheldon求集氣。



Sheldon早前發現癌細胞擴散，近日手腳劇痛，需要嗎啡止痛，目前進行第6期治療。因為加大了嗎啡的份量，Sheldon的痛楚減輕，不過他的媽媽表示，Sheldon的情況不太樂觀，大家也預料到即使治療後，他雙腳也未必能走路。

而上月，Sheldon入院接受磁力共振，一心希望病情有所改善，可惜事與願違。媽媽在Facebook專頁表示：「磁力共振（MRI）結果證實Sheldon病情惡化，繼之前雙腿和手腕劇痛後，MRI發現原本面頰兩粒腫瘤旁邊，鼻竇位置再出現第三粒近3cm腫瘤，而且頭骨癌細胞增多了。」

她又指，兒子的癌症在去年八月復發開始，她們一家雖然慢慢已經習慣了不斷收到壞消息，但心還是很痛。「心痛癌細胞造成的劇痛、心痛治療帶來的副作用、心痛他已經很努力但仍然改變不了事實⋯⋯」

她續稱，本來已計劃完成五期治療後可以讓Sheldon暫時休息，嘗試採用自然或另類療法，「可惜癌細胞來得太猛，擴散得太快，此刻唯有繼續以化療、電療、鏢靶藥等嘗試控制病情。你們很快又會看到光頭的小戰士」。現在身上的嗎啡止痛貼令Sheldon不斷有反胃的感覺，導致胃口欠佳，所以消瘦了很多，樣子也改變了。

而媽媽說：「還是感恩他的脊椎沒有新發現，求主繼續保守他不要被癌細胞再次侵害他的中樞神經。最後感激各位日以繼夜的為我們禱告和集氣！」