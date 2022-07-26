婆媳｜將與奶奶同住　人妻憂家務怎分配　老公一句盡現豬隊友本質

不少人都期待結婚後有屬於自己的家，能和伴侶幸福快樂過日子，但也有人面臨住進老爺奶奶家的狀況，必須和男方家人一起生活。日前一名網友在網絡上發文，透露自己的朋友婚後要住進老爺奶奶家，因此相當擔心將來的家事分工，而帖文曝光後也掀起討論，甚至有網友直呼「住在一起一定會很地獄！」



日前一名網友在PTT上以「跟老爺奶奶住的最大問題」為題發文，事主透露朋友婚後要住進去老爺奶奶家，相當煩惱以後的家事分工，再加上未婚夫是不做家事的人，和她說只要交給媽媽（未來奶奶）做就好。在帖文的最後，事主寫道，「她想知道跟老爺奶奶住在一起會面臨的問題有哪些，想先做好心理準備」。

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帖文底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：

‧「不要住進去不就好了」

‧「趕快找房子搬出去」

‧「感覺壓力山大」

‧「建議分開住吧！不然別嫁了」

‧「真心建議不要結，住在一起一定會很地獄，沒事讓自己入地獄」

‧「習慣不同就是最大的問題」

‧「結婚如果不能幫自己與生活加分，那不如不要結」

‧「我連跟自己爸媽住都無法了，更不可能跟對方爸媽住」。



另外，也有網友表示：

‧「既然沒辦法得兩家人住一起，就要先講好家事的分攤」

‧「真的要結婚就要先談好，不然就全吞了」

‧「說交給我媽，會說這句話的人，代表從小都沒在做家事」

‧「不要跟這人結婚，他回答太可怕」

‧「老公根本沒有認真去思考婆媳間可能會遇到的摩擦」

‧「未婚夫老公的話隨便聽聽就好，那是因為親兒子才不用做家事」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】