婆媳｜婚後不慣叫老爺奶奶做爸媽？網民意見兩極　有人5年仍未慣

結婚多久後該改稱呼呢？喊老爺奶奶或岳父、岳母叫「爸媽」，是否會很不習慣呢？有位新婚人妻就遇到了這種情況，她才剛新婚，難得見到老爺奶奶，習慣性還是喊了奶奶「阿姨」，當場被糾正要叫「媽媽」。



有位網友在PTT女孩板發文，說朋友5月下旬剛登記結婚但還沒宴客，小倆口返回男方家時，她一如往常喊了「阿姨」，結果馬上就被奶奶糾正：「該叫媽媽了吧！」網友說說，朋友內心還有點小抗拒，勉強叫出口也有點生硬。所以特別幫她提問：「新婚後多久改口稱呼老爺奶奶為爸爸媽媽」？

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此文一出，釣出不少過來人：

‧「快一年了，還是不習慣」

‧「沒叫過，也沒打算改稱呼」

‧「覺得討厭，能不叫就不叫」

‧「訂婚就叫了，但到現在還是很不愛叫，神煩人」

‧「五年了，還是無法習慣」。



也有人認為嘴甜沒壞處：

‧「叫老爺奶奶爸媽未必家庭和樂，但是不叫一定不會」

‧「不叫的很大比例和對方父母不合+1」

‧「奉茶的時候開始」

‧「登記當天遇到我奶奶直接改口了，我們是先登記」

‧「登記完改口，雖然一開始有點害羞哈哈」

‧「喜宴完就叫了」



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有人笑稱，「有給紅包的話會快一點」。也有人認為只是稱呼：

．「在那邊說不習慣的人，叫另一半老公會不會不習慣？嘖嘖，愛屋及烏很難嗎？」

．「以一種上班心態叫吧！跟老闆是一種稱呼一樣」

．「立刻叫，只是個稱謂罷了，不代表任何意義。做服務業對奧客說『您』的同時，我也在罵他髒話，不過是一個名詞而已」



也有人認為要公平：「看男方怎麼叫啊？他改口我就立刻改，如果他自己還在那邊叔叔阿姨的，就別想從我口中聽到爸爸媽媽」。也有人會區分兩邊不同叫法，「在娘家叫爸爸媽媽，在夫家叫爸媽」、「媽媽叫母啊，奶奶叫阿母」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】