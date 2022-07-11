11歲患心肌炎奕彤留醫一個月出院回家　雙腳神經未復原需坐輪椅

早前患心肌炎的11歲女童蕭奕彤，在醫院留醫一個月後終於出院回家，家人形容心情「來回地獄又折返人間」。而奕彤雙腳因術後神經需要較長時間復原，所以暫時也會以輪椅代步。她得知很多人一直為她打氣，亦讓家人在專頁轉告：「我已經好返好多，連醫生都話我快，你地唔洗（使）擔心我」。



11歲品學兼優女童蕭奕彤早前因為心口痛及肚痛入院檢查，證實為心肌炎需要留院觀察，惟情況在短短兩日內急轉直下，被送往兒童醫院深切治療部搶救，一度只能以人工心肺維持心肺功能，減輕心臟負荷。女童的姨姨在6月10日發文，透露奕彤曾注射第二針復必泰疫苗，形容女童品學兼優，考獲第一志願中學、樂天善良、善解人意，呼籲網民為她集氣，助她早日康復。

11歲女童蕭奕彤患心肌炎，一度需要靠藥物沉睡。（專頁「地上媽媽」圖片）

家人在7月8日接到醫生的通知，得知奕彤可以離開醫院回家了。家人慨嘆由病發入院到出院剛好一個月，把她帶回家的心情跟她一樣：「來回地獄又折返人間」。

家人在專頁「地上媽媽」之中，謝謝大家一直都心繫這個小女孩，又指間中仍收到大家的留言私訊和問侯，而隨著她踏出病房，一切終於可以告一段落。

（「地上媽媽」專頁圖片）

雙腳神經仍需時間復原

家人透露奕彤的病況，指她的內臟機能大致回復，惟雙腳因術後神經需要較長時間復原，所以暫時也會以輪椅代步，仍需持續鍛鍊，強化腿部肌肉。

而早前當奕彤從昏睡中醒來時，她感覺身體在一夜間變得支離破碎，被固定在病床上不能動彈。再加上藥物影響，她前段時間也是迷迷糊糊，情緒波動。幸得家人、醫生、護士、心理學家、物理治療師、職業治療師、言語治療師、臨床心理學家、紅十字會的老師等悉心照料下，她逐步從疑惑、抗拒、走到明白，接受，然後學會劫後餘生的感恩。

看到醫護搶救鄰床小朋友感憂心

在深切治療部的某一天，她向遲遲未能進到病房探望的媽媽分享：病房內正圍滿了醫生護士，大家都神色凝重的搶救鄰床小朋友的生命。她憂心忡忡地跟媽媽說：「我終於知道點解啲人唔識得我都會擔心我，同我打氣，我依家都好擔心個個小朋友。」家人相信，奕彤這段排除萬難的經歷會是她一生中重要的成就，在病房的所見所聞，所思所想也會是她重要的一課。

對於大家的支持，家人除了感恩，還是感恩，奕彤更是心領神會，也想家人轉告大家「我已經好返好多，連醫生都話我快，你地唔洗（使）擔心我」。

而家人亦為作在兒童醫院留醫的小勇士打氣：「在兒童醫院進進出出的期間，發現這裡仍有很多為生命而戰的小勇士和他們的家人仍在打拼，願祝福可以延續，但願奇蹟每天上演。」