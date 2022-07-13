兌現一輩子的承諾 泰國老伯伯自製木頭車每天載認知障礙妻散步

日前，TikTok流傳一條泰國兩夫妻窩心影片，相關影片由帳號「@user328444980」網民發放，影片其後更受到泰國媒體報導。從影片中可見，一名老翁木頭手推車載著太太外出散步，而老伯伯面上亦流露出幸福笑容。原來手推車是由老伯伯親自打造，希望太太在舒適環境下外出散步，而太太亦患有認知障礙，多出外活動有助防止身體退化。



老伯伯名為Khun Talob Tunjit，太太在十多年前患上阿茲海默症並行動不便，於是老伯伯便親自打造八角形木製手推車，內裡更有小桌子可以放食物、更可邊欣賞風景邊休息。從車身可見伯伯的心思，車上方插著不同色彩的旗子，隨風飄逸，感覺頗有泰國風情。

每天出門走走以防身體退化

為避免太太只在家躺著以致身體退化，老伯伯堅持每天載愛妻出門散步、感受陽光，更說想外出原因是「我只希望讓她繼續看看這個世界」。他續指，這舉動也獲得醫師的認同及支持。

看到她的幸福笑容就是最好

對於年邁的伯伯來說，推木製手推車也是頗吃力的。不過他認為，能夠與妻子多出外走走，觀賞風景，就是幸福時刻。現時，即使多辛苦，也幾乎每天堅持出門。

網友也表示「畫面很溫暖」、「婆婆很幸福，遇上這位伯伯」、「勁浪漫」，但願兩位老人家繼續享受每天的幸福。