婚姻｜相處猶如習慣　名為夫妻卻似室友？多做3件事重燃戀愛感覺

近日受到高度關注的名人婚外情事件，引發大眾震驚，也讓人不禁開始重視夫妻關係的經營。剛陷入熱戀時，情侶的親密關係一定是熱情如火，但當感情發展穩定，進入結婚、生小孩後，相對於其他生活中的各種需求，性生活可能就變得不那麼重要了。

然而，即使為了孩子或其他的人生目標而犧牲奉獻，但並不代表你必須放棄性生活，《Hello醫師》提供你3大撇步，讓你的婚姻生活能夠更加幸福！

文：W.R. Su 醫學審稿：賴建翰醫師/Hello醫師



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1. 多溝通並用心傾聽

根據美國心理學會(American Psychological Association)出版的《個性與社會心理學期刊》( The journal of personality and soical phychology) 發表的研究顯示，夫妻之間仍可找回當初的熱情、喚醒對彼此的慾望，重點在於雙方都必須發自內心，願意將時間投資在這段關係上，真誠地把自己的需求展示給對方，同時練習傾聽、感激與支持對方，你本身對伴侶所做的種種反應與行為舉止，都會透露出你是否做到上述的重點。

你可以透過與伴侶多聊天、溝通，來挽救性生活。沉默是所有夫妻關係的毒藥，坦承並用心傾聽自己以及伴侶的感受，是非常重要的，若你的伴侶正在生氣，且不想當下跟你討論，那麼請給他們一些自己的空間，即使這會讓兩人的關係變得疏遠，也請不要催促對方，當你的伴侶有了所需的時間去好好思考時，兩人可以隨時再回到這個話題上。

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2. 記得多說「我愛你」

經歷了長期的關係後，容易讓人忘了對彼此說出：「我愛你」，這就是你必須調整的部分，向伴侶表達你愛他不只是個浪漫的舉動而已，它也會讓你的伴侶明白你仍愛著他，且享受跟他在一起的時光；即使你不再像以前那樣需要性愛，但這並不會改變你對他的愛。

相信很多人都了解也認同，愛並不是只有性而已。兩人相處時的氛圍比性高潮要重要得多，多花一些時間探索開發彼此的身體，一起洗澡、悉心照顧他的頭髮和肌膚，這些舉動都會讓伴侶們重燃愛火。

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3. 擁抱和親吻很重要

有時你需要的性愛頻率，可能與你的伴侶不同，但請別讓它成為兩人之間的問題，建議找個你的伴侶心情好的適當時機，然後告訴他你的想法，透過努力溝通，一定可以找到最適合雙方的解決方案。擁抱和親吻對親密關係也很關鍵，就算你不想要性愛，還是可以像以前熱戀時一樣地擁抱並親吻你的伴侶吧！

即使性是個難以啟齒的話題，但其實性生活對伴侶關係來說，比很多其他的事情重要，因此請別忽視它，要讓一件事情開花結果，需要平常生活時就得細心呵護，讓伴侶彼此保持熱情的最好方法，就是在乎它並好好經營!

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：如何增進夫妻關係？教你3招帶你重燃愛火】