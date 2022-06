婚姻｜相處猶如習慣　名為夫妻卻似室友？多做3件事重燃戀愛感覺

近日受到高度關注的名人婚外情事件,引發大眾震驚,也讓人不禁開始重視夫妻關係的經營。剛陷入熱戀時,情侶的親密關係一定是熱情如火,但當感情發展穩定,進入結婚、生小孩後,相對於其他生活中的各種需求,性生活可能就變得不那麼重要了。

然而,即使為了孩子或其他的人生目標而犧牲奉獻,但並不代表你必須放棄性生活,《Hello醫師》提供你3大撇步,讓你的婚姻生活能夠更加幸福!

文:W.R. Su 醫學審稿:賴建翰醫師/Hello醫師



1. 多溝通並用心傾聽

根據美國心理學會(American Psychological Association)出版的《個性與社會心理學期刊》( The journal of personality and soical phychology) 發表的研究顯示,夫妻之間仍可找回當初的熱情、喚醒對彼此的慾望,重點在於雙方都必須發自內心,願意將時間投資在這段關係上,真誠地把自己的需求展示給對方,同時練習傾聽、感激與支持對方,你本身對伴侶所做的種種反應與行為舉止,都會透露出你是否做到上述的重點。

你可以透過與伴侶多聊天、溝通,來挽救性生活。沉默是所有夫妻關係的毒藥,坦承並用心傾聽自己以及伴侶的感受,是非常重要的,若你的伴侶正在生氣,且不想當下跟你討論,那麼請給他們一些自己的空間,即使這會讓兩人的關係變得疏遠,也請不要催促對方,當你的伴侶有了所需的時間去好好思考時,兩人可以隨時再回到這個話題上。

2. 記得多說「我愛你」

經歷了長期的關係後,容易讓人忘了對彼此說出:「我愛你」,這就是你必須調整的部分,向伴侶表達你愛他不只是個浪漫的舉動而已,它也會讓你的伴侶明白你仍愛著他,且享受跟他在一起的時光;即使你不再像以前那樣需要性愛,但這並不會改變你對他的愛。

相信很多人都了解也認同,愛並不是只有性而已。兩人相處時的氛圍比性高潮要重要得多,多花一些時間探索開發彼此的身體,一起洗澡、悉心照顧他的頭髮和肌膚,這些舉動都會讓伴侶們重燃愛火。

3. 擁抱和親吻很重要

有時你需要的性愛頻率,可能與你的伴侶不同,但請別讓它成為兩人之間的問題,建議找個你的伴侶心情好的適當時機,然後告訴他你的想法,透過努力溝通,一定可以找到最適合雙方的解決方案。擁抱和親吻對親密關係也很關鍵,就算你不想要性愛,還是可以像以前熱戀時一樣地擁抱並親吻你的伴侶吧!

即使性是個難以啟齒的話題,但其實性生活對伴侶關係來說,比很多其他的事情重要,因此請別忽視它,要讓一件事情開花結果,需要平常生活時就得細心呵護,讓伴侶彼此保持熱情的最好方法,就是在乎它並好好經營!

【本文獲「Hello醫師」授權轉載,原文:如何增進夫妻關係?教你3招帶你重燃愛火】