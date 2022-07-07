Anson lo 27歲生日 讀Band 1英中 中文科拎5* 靠父母悉心栽培

7月7日是Mirror成員Anson Lo 盧瀚霆的27歲生日，「教主」身為娛樂圈炙手可熱的藝人，不但獲獎無數，還是廣告界寵兒，除了工作上順風順水，Anson Lo的學歷亦不可少覷。Anson Lo 畢業於青衣區內Band 1中學，DSE 中文科更獲得5*好成績，Anson Lo 曾表明全靠媽媽「教母」栽培。



Mirror成員Anson Lo 盧瀚霆今日（7月7日）27歲生日，其粉絲「神徒」為他舉行多項慶祝活動，包括免費搭渡海小輪、摩天輪等等。除了工作上順風順水，Anson Lo的學歷亦不可少覷。Anson Lo 畢業於青衣區內Band 1中學，DSE Best 5為23分，中文5*、英文5，其餘的科目為4，入讀香港城市大學工商管理學（商業分析）學士課程。

Anson Lo 盧瀚霆與家人感情非常好。（ig:ansonlht）

Anson Lo曾在訪問中透露，童年時父母對自己要求頗高，他表示媽媽寫字非常好看，因此媽媽對他書寫的字體要求高，小學時亦多次參與毛筆書法比賽。他亦曾指出媽媽非常全能，性格堅強、獨立、理智，為他提供了很多工作上的意見，包括表演時的問題。

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Anson Lo亦表示，在讀書時期遇上考試測驗不合格亦不會隱瞞，而是選擇對家人坦白，獲取最直接的評語。Anson Lo的父母亦很樂意傾聽他的想法，亦會尊重他，因此他和家人的感情很好，很重視家人。