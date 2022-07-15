Peppa Pig｜豬小妹究竟有多高？Google搜尋才知她「巨」得像姚明

風靡全球、橫掃兒童界的英國知名卡通《粉紅豬小妹》（Peppa Pig），主角 Peppa 全身粉紅色的可愛形象擄獲許多小朋友的心，特殊的外貌也被不少網友笑稱是「粉紅吹風機」，惡搞成迷因梗圖。不過，你知道這位卡通界的兒童天后居然有着驚人身高，而且高度直逼「移動長城」姚明嗎？



《粉紅豬小妹》紅遍全球 佩佩豬真的「小」嗎？

走紅全球的《粉紅豬小妹》在世界多個國家播出，風靡歐洲、美洲、亞洲等地區，主角 Peppa 更因此成為家喻戶曉、名符其實的「國際巨星」。然而，雖然卡通名稱在華語地區多被翻譯為《粉紅豬小妹》或是《小豬佩奇》，但這位兒童天后實際上可是一點都不「小」。

Peppa Pig身高秘密即刻睇：（按圖了解）

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佩佩豬身高到底有多高？直逼「移動長城」姚明 真實數字嚇壞網友

國外有網友因好奇，在Google搜尋「Peppa Pig Height」（Peppa 身高），沒想到搜尋結果顯示它的身高高達7呎1吋，相當於216厘米，直逼素有「移動長城」之稱的姚明，比一般家裏的門（約200厘米）還高，驚呆一票網友！

這驚人的身高只比大陸球星姚明矮13厘米，和NBA傳奇球星俠客奧尼爾一樣高，讓許多人直呼「原來不是粉紅豬小妹，是粉紅巨豬妹」、「小朋友看到會嚇死吧！」、「完全是進擊的巨豬」、「可以去打NBA了」。

不過也有另一說，表示佩佩豬其實只有3呎9吋，大約114厘米高。

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佩佩豬一家都是巨人？

除了佩佩豬之外，網友也將他一家四口的身高都列舉出來，像是：

．爸爸豬高約433厘米（14呎2吋）；

．媽媽豬354厘米（11呎6吋）；

．弟弟喬治豬則是高只有137厘米（4呎5吋），相較之下算是身高最「正常」的成員。



事實上，《粉紅豬小妹》其實並未在動畫或官方資訊中揭露過佩佩豬一家的真實身高，但這有趣的傳言也為卡通帶來了更多想像空間。

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