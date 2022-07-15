生命教育｜為何如此殘忍？男童吃着炸魚　媽媽：這是你死掉的寵物

寵物被做成食物該多令人傷心。日前一段短片在網絡上瘋傳，一名男童把鯰魚當作寵物，某天正在吃炸魚時，媽媽突然告訴他說「你現在吃的魚就是你的寵物鯰魚」，男童秒愣住後放聲大哭，崩潰大喊「我不想吃」，不少網友相當心疼男童的遭遇。



當孩子如此重視生命時，他的父母卻忽略了他的感受：（按圖了解）

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綜合外媒報道，印尼一名男童把鯰魚當作寵物魚飼養，相當疼愛他的新寵物，某天男童的寵物鯰魚死了，他難過的說要去給死去的寵物鯰魚祭拜，當時他正在吃炸魚，咬了幾口就放在盤子裏。

男童的爸爸表示，魚已經死掉被做成菜了，但男童還沒反應過來，依然執着要去看寵物魚的墳墓，此時媽媽就說「你現在吃的魚就是你的寵物鯰魚」，男童聽聞噩耗隨即放聲大哭，哭得相當悽慘，一邊大喊「我不想吃，我不想吃了」，隨後拿起盤子上的炸魚捧在手中跪倒在地，哀悼寵物鯰魚的死去。

男童發現寵物鯰魚變成食物的影片上傳到Tiktok帳號「nialailatu0」上，至今已吸引超過萬網友觀看，卻意外引發論戰，有一派網友認為男童的反應很好笑，留言表示「很抱歉我覺得超好笑的」、「一邊說要去給魚祭拜，結果魚已經祭了五臟廟」「反應也太大了吧」。

另一派網友則覺得不應該這樣對待小孩，網友說：

．「因緣很深」

．「小孩子很珍惜自己的東西就會這樣，我以前很喜歡山羊，結果竟然被家人賣掉了，我就哭很久」

．「父母應該要對小孩有同理心」

．「做成炸魚不是不行，但要跟小朋友解釋清楚，不然小孩會有陰影的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】