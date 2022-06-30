教養｜孩子不懂分享未必是孤寒　5招從小培養「你的、我的」概念

一般來說，大多數2、3歲的孩子都還沒有物權觀念的認知，因此，經常讓爸媽感到苦惱的，就是孩子的互相爭奪戰，通常這個階段的孩子會認為所有的東西都是「我的」。



如何在孩子還小時，教導他們「分享」這概念？ （按圖了解）

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不過，到了孩子4歲左右，就會逐漸出現分享、輪流玩的概念，這時，可能經常會聽到孩子說：「你玩完之後，換我好嗎？」或是「我先玩，等一下換你喔！」之類的話。

然而，替孩子建立分享及輪流玩的概念，並不一定要等到這個階段再教，從孩子小時候的家庭教育開始教起就可以了。

孩子約小二左右就能建立清楚物權概念

通常只要孩子的家庭教育做得好，到了上幼兒園的階段再透過學校的教育，孩子在小二左右幾乎就能完全建立清楚的物權概念，剩下少部分無法突破的關鍵，則需要日後用其他方式來改變其行為。

面對不同年齡層的孩子，爸媽可以參考以下方法，替孩子建立物權觀念：

0歲～3歲

在家庭教育中，明確教導孩子「這是寶寶的」、「這是媽媽的」、「這是某某某的」等等。

3歲~6歲

如果孩子已經進入幼兒園，學校會設計關於分享的課程，學習到自我的概念，辨別正確的物權觀念。

6歲以後

如果這個階段還未完成，就需要設計情境或用改善行為等方式來強化了。

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幫孩子設立界線，培養基本生活禮儀規範

不同年齡層的孩子需要應用不同的方式來教孩子界線，很多爸媽怕跟孩子提到「界線」，不過，愈早教導，愈能讓孩子學會。這樣一來，不但會讓親子關係不再緊張，也可以培養孩子基本的生活禮儀規範。

出生到1歲內

這個年齡的界線應該要少，嬰兒期的孩子無法理解挫折，這時要多增加親子間的信任與聯繫感，滿足孩子被愛的需求。

1歲至3歲

這個階段的孩子已經能夠了解並學習「不」，並能給予回應，雖然可能還無法理解爸媽說不的理由，但可以開始慢慢教導了。

3歲至5歲

孩子已經了解負責與不負責的後果，也能聽進爸媽的話，這時，可以開始用討論的方式學習，讓孩子知道應該如何跟朋友相處、有禮貌的表達意見、為自己負責任等，來設定界線。

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5W從小建立孩子物權觀念

1. 教孩子區別你的？還是我的？

從孩子有「我的」觀念時，就開始教孩子區別「這個東西，是你的？還是我的？」，透過不斷跟孩子玩「你的、我的」遊戲，能讓孩子在遊戲中，從「所有權」產生「支配權」。

2. 你借我玩，我就借你玩

藉由爸媽和孩子一起分享彼此的最愛，讓孩子知道分享是對等的，即使是爸媽心愛的物品，也能分享給孩子；或是有些東西不屬於任何人時，就會產生「輪流玩」的規則，「未經同意，不能玩別人的玩具」的觀念，也會逐漸深入孩子腦海裡。

3. 和孩子一起分享食物

不要吝於跟孩子一起分享食物，當孩子分享食物給別人時，也要記得謝謝孩子，讓孩子懂得與人分享的喜悅。

4. 偶爾請孩子幫忙自己

爸媽不妨偶爾請孩子幫忙拿東西給自己，等孩子將東西拿給自己時，再給予感激與鼓勵，也能培養孩子的社會性。

5. 讓孩子學會自己做主

不要讓孩子太過依賴，讓孩子學會「自己做主」，以掌管自己的未來。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：教孩子分享其實很簡單！5W從小建立孩子物權觀念】