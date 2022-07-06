教養｜要求孩子做家務　被批為「糟糕媽媽」　事主訴苦獲網民力挺

一名媽媽因管教小孩方式被朋友批評「小孩很可憐」，心有不甘上《匿名公社》詢問網友意見。她表示，自己要求小孩每天都要分擔家務，同時有一定程度的要求課業，卻不停地被朋友說是「很可憐的小孩、很糟糕的媽媽」，難道這樣真的太過嚴格了嗎？



事主教養孩子，怎卻被朋友指罵一番：（按圖了解）

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該媽媽表示，「讓小孩從小就學會做家事，真的是很糟糕的事情嗎？」她說在家中，每個人都需要負責家事，父母也不例外，老大中二生，每天負責洗晚上的碗，十點前要把他該做的事情做完然後上床睡覺，幼兒園的弟妹負責不了甚麼，就叫他們做點小事情，比如把玄關的鞋子排好。這樣的要求很過份嗎？

她還說，「當他們忙的時候，我也會把家事接手過去做，不會說課業忙卻還逼他們要花時間做家事，平常他們放學回來都有時間打幾小時傳說，然後沒時間洗個碗，說不過去吧！」難道這樣子，真的是很可憐的孩子！很糟糕的媽媽嗎？「我實在是被講到很懷疑人生！」

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課業上也只是要求及格跟有補習的科目分數要漂亮點，也是很過份的要求嗎？朋友說我自己小時候唸的不好，現在憑甚麼要求他們的成績，「我也很想甚麼都不管，但我不希望他們將來過的跟我們一樣辛苦，沒甚麼選擇。」

網友們則大多挺這位媽媽：

·「品德修養比成績來得更重要，你很棒！」

·「我覺得很好啊！家是大家的，當然家事要分工啊！」

·「你才是最好的媽媽，因為你讓你的孩子懂得如何在生活中分工合作」



有很多人認為不管是對是錯，朋友批評的態度就有問題：

·「你可以跟你朋友說我在教小孩，關你屁事」

·「你的朋友不夠尊重你，每個人有自己的教養方式而他卻妄加評斷」



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