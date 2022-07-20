3個好奶奶面相特癥　長眼型較開明、這唇型會將新抱當女兒來疼愛

婚姻與戀愛最大的不同，正是多了雙方家人的羈絆，而婆媳關係，更時常成為婚姻關係好壞的導火線之一。



以下分享會把媳婦當女兒疼的「好婆婆」面相，遇到了千萬要珍惜，也不妨看看你家婆婆上榜了嗎！

想知嫁入門後會否有婆媳問題？看看未來奶奶面相有沒有這3大特癥就可知一二了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 眼型長

都說看一個人，看眼睛最準，因為眼睛是騙不了人的～在面相學上，眼型長不僅是貴氣的象徵，更代表懂得人情世故，不會倚老賣老，或者是以親情勒索兒子或媳婦。

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2. 眉心距離寬闊、無雜毛

老一輩的常說，眉心眉毛又雜又亂的面相，代表容易糾結又固執，並非好面相～相對的，眉心距離寬闊又乾淨無雜毛的面相，則象徵為人豁達、不愛計較，且相當隨和、作風隨意，認為兒子與媳婦的事，就是小倆口的事，沒什麼好插手的～

不過，值得注意的是，此面相的婆婆相對不擅長打理家務，往往需要媳婦在旁協助。

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3. 嘴唇厚

嘴唇象徵一個人的情感與人際關係，嘴唇厚的婆婆，天性豪爽熱情且善解人意，深知為人媳婦的不易，願意與媳婦建立如子女般的情感，絕對是會將媳婦視如己出的的好婆婆面相。

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