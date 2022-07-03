家庭關係｜奶奶中風新抱願辭職照顧　叔仔多謝沒句　竟還惡言相向

婆媳關係是一門相當深奧的學問，不少媳婦也難免和奶奶那邊的家庭產生不愉快。一名女網友日前在網絡發文，表示老公家有四個兄弟，現在奶奶中風了，大家卻要她辭職照顧奶奶，但每人只出3000元（台幣，下同），讓她感到相當不悅，而帖文底下也掀起討論。



一名女網友日前在Facebook「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示奶奶前陣子中風，而老公和三個兄弟商量後，決定要她不要上班，專心照顧奶奶，但每人只願意出3000元。當老公告知她這件事時，甚至大聲說「你一個月也沒賺多少錢」，讓她感到相當不悅，「我上班一個月42000元還嫌少？」

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而事主接着表示，在醫院照顧奶奶的第一周，都沒有人願意來換班，導致她沒辦法回家洗澡，「我就一個一個打電話罵人」。住院期間因為奶奶行動不方便，所以還是由事主照顧，她每天幫奶奶做物理治療，直到奶奶情況好轉，開始可以自理了。

某天奶奶突然想家，從半夜三點開始走，直到早上七點多才到家，當小叔打電話通知時，事主老公才過去接。因為奶奶開始可以自理，小叔竟然說以後每個月不給錢了，讓事主相當不滿，「問題是你為甚麼不早點說，快過年了誰要請人」。

某天奶奶又半夜自己走回家，小叔竟然打電話罵事主，「現在是怎樣，不給你錢，我媽你就不顧了是不是」，讓事主聽了相當刺耳，因此發文詢問網友意見。

帖文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示：

·「扯！誰的老媽誰就得顧啊」

·「不懂為甚麼就是很多人覺得新抱照顧老爺奶奶是理所當然」

·「自己的媽媽自己顧，這種老公不要也罷，連捍衛你的功能都沒有」

·「這一家人的嘴臉真難看，你也挺傻的，幹嘛糟蹋自己去照顧別人的媽媽」



另外，也有不少網友提議可以請看護：

·「自己的媽媽自己顧，請他們拿每個人3000去請看護」

·「當然請看護，四兄弟分攤，沒你的事乖乖上班」

·「42000也夠請人照顧了吧？」

·「要就補足妳42000薪水，要就請看護」

·「請看護，4兄弟平均分攤那是他們的媽，你也不用那麼累」



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