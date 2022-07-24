老公執意離婚卻不出律師信　奉旨拒畀家用　徬徨港媽嘆「可以點」

撰文：親子王國
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在物價高企的香港，要經營一個家庭絕對不容易，特別是有小朋友的家庭，每月的開支多不勝數，如果孩子不幸患有學習障礙，治療的費用和父母要花的心力更加多。有全職港媽向親子王國投稿，指老公提出離婚並一走了之，不願意承擔家庭開支，而她沒有收入，更要照顧兩個有SEN（特殊學習需要）的孩子，令她大感無助。

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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：老公提離婚拒交家用 全職港媽無助：有兩個SEN小朋友要湊】

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