媽媽患嚴重先天多囊泡卵巢 經歷4次流產終於成功誕下寶寶

女人由懷胎十月到順利生產，絕對非理所當然，特別是對曾經小產或流產的孕媽媽來說，再次懷孕所經歷的緊張與擔憂，實在是外人無法想像。唐太與丈夫2013年結婚，二人想認為有小朋友的家庭十分圓滿，於是計劃生育。但由於唐太先天患有嚴重多囊泡卵巢，嘗試人工受孕、試管嬰兒，但4度流產，終於第5次懷孕成功，於今年5月誕下兒子。

(部分照片由同訪者提供)



從2018年起，患有嚴重多囊泡卵巢的唐太首次進行人工受孕(iVf)，但在16週因宮頸閉合不全，失去孖胎兒。翌年唐太進行子宮內授(IUI)5月，因宮頸閉合不全，失去胎兒。同年9月自然懷孕後，9週發現空心胎；第4次於2020年6月進行進行子宮內授(IUI)，懷孕9週胎兒停心跳， 2021年再次進行子宮內授(IUI)成功 2022年5月 誕下兒子。

費用夠付首期

唐太坦言為了生育花費足夠付買樓付首期，「 之前加埋睇醫生調理、檢查費用等，我估都可以畀到層樓嘅首期。因為我同先生都覺得有一個小朋友，才是圓滿，才是一個家。」

唐太懷孕時曾注射的針藥。(受訪者提供照片)

最傷人是被問及...

對於有小產經驗的媽媽說，無論是因為怕觸犯「未夠三個月不能說」的禁忌，或是怕再有一場歡喜一場空的陰影，對於再次孕育小生命的好消息，也未必會昭告天下，跟親朋好友分享，唐太也一樣，所以當接連面對失去胎兒的身心靈傷痛，唐太也只能有苦自己知，默默承受，「其實頭兩次陀到中期小產，我才告知屋企人，因為冇辦法要入醫院住好幾日，9週嗰兩次小產從未告知個任何人，只得我同埋我先生兩個人面對。其實我最反感是醫院常常問我有幾多個小朋友和生咗幾多胎，而次次我都話我生咗四胎，但冇小朋友。」

3個天使寶寶一直在唐太心中。(受訪者提供圖片)

希望經歷鼓勵同路人

回想過去這漫長的10個月孕期，唐太的心情既興奮又擔憂，她願意分享自己的故事全因為:「其實我都係想幫助同路人先分享出來，我怕傷害咗一啲敏感嘅天使媽媽，但我又好想鼓勵一啲同路人，因為有很多「過來人」媽媽問我可唔可以重新再嚟過，再成功懷孕生BB，所以我希望以我嘅經歷，可以鼓勵一啲想生又害怕嘅人，我都會同佢哋講:『只要找到適合嘅時間，心身都強大到可以接受到嘅時候，才好開始。』」

保持安心與平靜

唐太認為有小產經驗的媽媽，在再次懷孕後面對的心理壓力都比較多，所以保持自己安穩的心及平靜的情緒是十分重要。信奉佛教的她分享自己在懷孕、小產、懷孕的日子每天也唸經度過。對於兒子的未來，唐太笑言沒有想得太長遠，希望他:「將來大個養活到自己，唔使問我哋攞錢我已經心滿意足了。」