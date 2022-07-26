1歲BB戴銀手鈪突變色送院檢查尿汞超標 K Kwong解構銀變黑原因

不少人認為BB出生後，給他們佩戴銀器手鐲，可保平安、健康；而老一輩亦認為給孩子戴銀手鐲可辟邪安神，趕走病魔。日前有一名媽媽，看到BB手腕上的銀手鐲變色，懷疑BB中毒，於是帶BB去醫院檢查，竟發現BB有一個指數甚高，需及時進行治療。



不時我們都會看到有初生或幼兒的手仔、腳仔或頸上會戴住銀製手鈪，有指銀製品對人體好處多，裏面含有的銀離子，有去除身體濕氣功效。相傳古羅馬貴族家庭日常使用純銀勺子給嬰兒餵飯，這不僅因為銀是富貴的象徵，也認為是可驅趕惡魔，保孩子平安。

示意圖 (攝影:許珞珩)

據內地媒體《西部決策》報導，中國陝西西安一名母親發現其1歲孩子近日經常哭鬧，於是發現孩子手腕上戴住的銀製手鐲變色，聯想到古裝電視劇一指定劇情「銀針試毒」，懷疑BB可能中毒，於是帶BB去醫院檢查，發現寶寶尿汞超標，院方立刻採取治療。

報導指出，該名媽媽透露早前為孩子探熱時，曾不小心打爛水銀體溫計，雖當時有妥善處理，但院方為安全起見，替孩子進行檢查，發現孩子尿汞超標數倍，於是隨即安排孩子住院治療。

記者就此事向兒科醫生陳欣永查詢，陳醫生說:「銀器的變色與個人身體狀況並不存在關係，不會有任何直接影響。而身體機能亦不會在你戴上銀器之後，有任何變化、變色而反映出身體的狀態。」

本港化學博士K Kwong回覆記者查詢時指，「銀變黑同水銀冇關，係硫化銀(Ag2S)，小朋友尿汞超標，可能同佢食用或者搽嘅膏藥有關。」K Kwong博士亦不建議家長給小朋友佩戴銀器，「因為裏面有可能有其他金屬有毒，嗰啲平嘅首飾都可能有水銀。」另外，K Kwong博士建議家長更要注意打爛水銀體溫計後的處理，「漏出來的水銀點抹？建議千萬不要用吸塵機吸走啲水銀，吸塵機會製造大災難，咁樣會全屋都係水銀。」

報導指出，嬰兒的主診醫生也教導大家水銀體溫計破碎處理方法，第一步，盡快疏散房間內相關人員，遠離水銀散落區域，避免碰觸。第二步，開窗通風，加強房間與室外的空氣流通；第三步，戴口罩手套，用紙張折成扇形收集水銀，並裝在密封瓶裡，用黑色塑膠袋綁好，依照有害垃圾丟棄，禁止擅自丟棄在下水道或丟入馬桶；第四步，若衣服床單不小心沾到，立刻脫下衣服、更換床單。