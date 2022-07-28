工人姐姐生日 僱主專登訂印尼生日飯 買姐姐最愛榴槤蛋糕慶生

一名網民在「表揚好姐姐開心分享區」（22日）分享與外傭慶生的相片，內文更提及與姐姐慶生時的準備工夫。為報答姐姐一直以來的照顧，他們專程準備印尼生日飯及姐姐最愛吃的榴槤蛋糕，姐姐即時感動流涕，並立即拍照分享給故鄉的家人看。僱主表示，自從BB出世後有姐姐的幫忙，讓她能安心上班，所以對此僱傭關係非常感恩！



網民在「表揚好姐姐開心分享區」（7月22日）分享與外傭慶生的相片，內文關於為姐姐慶生時的準備工夫，更提到對於姐姐的出現及二人的僱傭關係感到欣慰。從圖片可見，豐富十足的印尼生日飯、姐姐抱著小朋友的合照，以及姐姐最愛吃的榴槤蛋糕。



僱主更想籍此多謝姐姐，因為BB出生後有她的幫忙照顧，讓她可以安心上班。將心比己，想起姐姐離鄉背井，離開自己小朋友來港照顧他們，眼見姐姐盡心盡力地照顧，也想待她好一點，並希望姐姐繼續留在家庭幫忙。

姐姐看到印尼生日飯和生日蛋糕後，即時感動流涕，更說要立刻影相分享給家人看。其實，有明白自己處景及欣賞自己的僱主，相信姐姐也很感恩！

圖片授權及資料來源：Silicon Kwok@表揚好姐姐開心分享區

本報其後訪問了當事人，細問他們的相處、僱傭關係。適逢小朋友剛出生，僱主就聘用姐姐，故姐姐日常工作也是圍繞著照顧小朋友。



他們的假日活動、聚餐也會讓姐姐參與，共同玩樂，同時也會嘗試了解對方飲食文化，更鼓勵姐姐多煮印尼餐作晚餐，更說「姐姐煮家鄉Soto麵比我哋食係丫，味道都好好」、「我哋都鐘意，佢都成日煮。有時晚餐有一個餸都會係印尼炒天貝」。而假日活動也會讓姐姐參與，「平時家庭聚會都會帶埋姐姐，星期六family day 遊山玩水，佢都會跟埋去，仲會幫我哋影靚相」，她最後更提及「所以好姐姐要珍惜」。

從以上的交流細節，也可看到他們相處融洽。僱主更稱，將今次慶生活動分享給群組會員，想籍此表揚姐姐之外，更想大家多珍惜好姐姐。雖然聽過不少姐姐的不良行為，但仍有好姐姐的存在！