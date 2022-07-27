小鐵漢突發高燒一晚輾轉兩醫院仍未獲診治　父母憂為手術併發症

患有先天性心臟病的5歲「小鐵漢Kansas」去年9月底完成第三階段的單心室循環手術，至今情況穩定，於7月中再入院做手術進行檢查，各項指數及凝血報告均合格。不過Kansas昨（26日）晚上突然發燒，父母擔心是手術併發症，於是馬上將他送院，不過他們輾轉到過兩間醫院均未獲安排心臟科醫生診治，令父母甚為憂心，大嘆「其實我只想去番兒童醫院，俾睇開佢嘅醫生，照個超聲波睇下個心啫」。



「小鐵漢Kansas」於3歲時換上機械心瓣，至今需定期回醫院覆診觀察，視乎情況決定是否需要替換機械心瓣。Kansas於7月中再入院做手術進行心導管檢查，觀察心臟運作及肺壓等，幸各項指數及凝血報告均告合格，至7月15日出院。

輾轉兩醫院未獲心臟科醫生診治

不過Kansas父母日前在社交平台表示，Kansas於25日開始發燒，看醫生服藥後一度退燒，直至26日晚上又再突然高燒，更出現呼吸困難、疲倦及乏力等情況，父母於是馬上送他到天水圍醫院急症室求診。及後Kansas爸爸更新帖文，指抵達天水圍醫院急症室後，院方稱該院沒有兒科無法提供治療，又因兒童醫院只接受兒科轉介，院方未能將Kansas轉介往一直跟進Kansas病情及剛剛為他完成手術的兒童醫院，所以Kansas只能先轉往屯門醫院兒科，再由對方轉介去兒童醫院。

Kansas由25日起開始發燒。（「小鐵漢媽媽」FB圖片）

直至今早清晨約7時，Kansas父母再發文，表示Kansas已入住屯門醫院兒科病房，不過該院沒有心臟科醫生為他診治，目前只處方退燒藥，又形容兒子情況未見好轉：「發燒時仲打冷震，維持了數秒，持續有燒。我話，佢情況有機械心瓣、起博器，屬高危（醫生曾咁講過），以往心臟科醫生會擔心有菌入落心瓣，會開住藥佢先，邊吊藥邊種菌（抽血）以防萬一。呢度，唔肯咁做！」

Kansas父母一直希望院方能轉介兒子往兒童醫院，由主診醫生跟進，惟院方回應稱「要等早上，巡房醫生先決定到點樣處理」，又指「（Kansas）唔係心臟衰竭，唔會轉入兒童醫院，而同樣要等早上巡房主診決定」，父母坦承對此感到憤怒，直斥「前線有前線努力，做管理嘅就繼續玩系統玩流程」。

他們又指Kansas目前核酸檢測呈陰性，白血球水平正常，但實際情況仍未清楚，為此感到非常擔憂，只想他能盡快接受檢查，「其實我只想去番兒童醫院，俾睇開佢嘅醫生，照個超聲波、睇下個心啫，唔關『心』事你再掉番我仔去其他醫院，好嗎？」。