5歲小鐵漢入手術室麻醉做檢查 Kansas媽媽：希望報告靚靚仔仔！

患有先天性心臟病的5歲小鐵漢Kansas，今早入手術室麻醉做檢查，媽媽表示他對所有程序不陌生，暫時都很淡定，更會苦中作樂，做Dr Strange 施法動作 ！

圖片及資料來源：小鐵漢媽媽@FB



小鐵漢媽媽於昨天（11日）在Facebook專頁發文，更新小鐵漢的狀況，透露在今天（12日）入手術室麻醉做檢查，更說希望報告靚靚仔仔、順順利利。

以雷神造型入院充滿力量

媽媽更分享小鐵漢檢查前的相片，從照片中所見，小鐵漢今次扮演雷神角色，更手持新寶貝小熊貓，招牌腰果眼再現。

5歲小鐵漢Kansas患有先天性心臟病，多次進出醫院檢查及做手術（專頁「小鐵漢媽媽」圖片）

媽媽表示「他很淡定」

小鐵漢手持新寶貝小熊貓入院

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網民留言祝福

一眾網民留言祝福，更言「做完檢查，快快返屋企，加油 」、「一切順利，平平安安迪士尼見 」，亦有網民說笑「喂喂，小鐵漢，扮雷神？你唔好電暈啲姑娘同姐姐好噃！」，媽媽回覆指「佢係大堂已經掉低我了 」。小鐵漢活潑又可愛，為身邊人帶來正能量，希望他順順利利！

好多小朋友都鍾意去迪士尼，小鐵漢都唔例外