小鐵漢戰勝心臟病迎5歲生日　父母英雄氣球佈置：遲啲再去迪士尼

患有先天性心臟病的4歲「小鐵漢Kansas」去年9月底完成第三階段的單心室循環手術後，至今情況穩定，更於去年11月穿起校服重返幼稚園，惜因疫情而再度停課。日前他迎來康復後的第一個生日，在家中以Marvel超級英雄造型的大型氣球佈置搞party慶祝，更興奮地許下「宏願」，令父母既感觸又覺搞笑：「儘管未來有什麼困難，我們也一起笑著面對。」



小鐵漢（Kansas）患有先天性心臟病，年僅4歲已動過多次大手術，去年9月更接受了第三階段的單心室循環手術，雖然手術過程中不幸遭細菌感染而患上肺炎，幸經歷數次洗肺後，於兩個多星期後順利出院，更在11月重返校園，升讀K2。

不過今年第五波疫情爆發後，本港中小學及幼稚園再度停課，小鐵漢只能再留在家中。日前他慶祝5歲生日，除了在家叫外賣生日大餐外，又獲得父母以Iron Man、蜘蛛俠、蟻俠等多位Marvel超級英雄的造型氣球佈置客廳，他則穿上蜘蛛俠上衣，儼如由「小鐵漢」化身「超級英雄」，媽媽亦承諾日後帶他到迪士尼樂園補祝。當被父母問及有何生日願望，他更搞笑地說「結婚！！」，令父母哭笑不得：「期待這一天來臨💕 」

小鐵漢出生以來經歷過6次大手術，終迎來康復後的第一個生日，令媽媽百感交集，嘆道：「從小鐵漢經歷多次難關，到牽著小手學走路、學講爸爸媽媽👨‍👩‍👦 眼前的他，不知不覺是個小男孩，喜歡做滑稽表情，古怪事，『老積』說喜歡哪個女孩子，把這個家帶來很多笑聲，沖淡了過去的眼淚和不快樂。儘管未來有什麼困難，我們也一起笑著面對🥰」

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小鐵漢係迪士尼fans

小鐵漢經歷比一般小朋友多，但依然保持一顆童心，更最愛迪士尼卡通！他去年9月底完成第6次手術後，即使仍留院休養，已向父母表示出院後最想做的是到迪士尼參與萬聖節活動，爸爸Jayco表示：「佢話要去迪士尼Halloween睇壞人跳舞（惡人舞動迪士尼表演）同搵呀Jack，但時間上就有啲急，因為Halloween 10月31號之後就冇。所以希望快啲可以返屋企，再休息幾日就去，咁就趕得切！」

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