小鐵漢怕做快測搞笑縮開　爸爸不幸中招：去廁所同沖涼外唔離開房

患有先天性心臟病的4歲「小鐵漢Kansas」於去年9月底完成第三階段的單心室循環手術，雖然術後因細菌感染患上肺炎，但經歷數次洗肺後終在10月出院，更於11月重返校園。不過第五波疫情爆發後幼稚園又再停課，鐵漢爸爸進行快速檢測更不幸確診，只好「足不出房」開展家居隔離，更坦言寧願到隔離營，才可穩陣地保護到未受感染的太太和仔仔。



小鐵漢爸爸日前在Facebook分享數張照片，指上班前如常進行快速檢測，未料竟發現檢測棒上出現兩條紅線，「一深(C)一淺(T)，而淺果條真係好淺好淺色，兩次都係咁，有人話咁樣係初起… 亦都有人話係埋尾（即一早中咗）… 但都係代表病毒量低咁解」。他表示自己甚少外出午膳，多年來也習慣帶飯，只是疫情嚴峻，要中招也是無法避免。他續指目前無出現病徵，但已在網上申報陽性檢測結果，亦在睡房開始家居隔離，「除咗去洗手間同沖涼之外都唔會出房，每次用完洗手間都會徹底消毒」。

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小鐵漢和媽媽則在快測結果中呈陰性反應，對此爸爸坦言寧願到隔離營接受檢疫，「因為咁先係最穩陣，同最保護到我仍然係陰性嘅仔仔同太太。」不過他又分享小鐵漢進行快測時的照片，可見小鐵漢起初得知要撩鼻時反應甚大，整個上半身往後彎，但當完成程序後，眼見媽媽也要撩鼻，即露出鬼馬笑容，令爸爸大嘆無奈：「撩完笑笑口，因為見到媽媽都要撩😅」

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