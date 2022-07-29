港媽發文激讚絕世好奶奶 開明不守舊包辦買餸煮飯 錫孫但從不縱壞

婆媳關係往往都令人頭痛，如果跟長輩相處融洽、處理家事沒有磨擦，比起中六合彩更加難！昨天（27日）有網民在網上群組「我的極品四大長老」發文激讚家中奶奶是絕世好奶奶，不單止取態開明、大方，更懂得人情細故，沒有為媳婦添煩，反而處處伸出援手、體諒別人。港媽大讚她是絕世好奶奶，更謂「難過中六合彩」、「將來都想做個好奶奶」。



港媽在網上群組「我的極品四大長老」發文激讚家中長輩，並說「其實呢個世界係有好奶奶架」！港媽在這篇帖子之中，一一細說奶奶的好人好事，不但沒有對他們一家多加指點，反而處處體諒、伸出援手，更稱「我同老公由拍拖到結婚到生咗兩個小朋友我奶奶都無做過任何一件事令我唔開心」，令她未曾因育兒或家庭瑣碎事而感到心煩。

港媽細數好奶奶事跡

1. 給予極高自由度

例如結婚時，沒有多加自己意見，讓他們我地自由發揮、下決定，奶奶全程只是配合，相處過程非常愉快。而當事人亦沒有要求老人家付出分毫，亦自行處理所有事情，免得老人家擔心，不過在結婚當日，奶奶竟然封了十萬蚊利是給他們，相當有心。

2. 不干涉教養孩子



樓主稱小朋友出生後，曾擔心長輩會有過多想法或意見。畢竟丈夫是長輩唯一兒子，而孩子也是長孫。不過奶奶非常尊重他們，既沒有干涉管教，也很痛錫兩位孫兒。雖然非常錫孫兒，但是沒有寵壞，港媽就此感到萬分感激！

3. 主動幫忙媳婦坐月

樓主稱生兩個小朋友時，奶奶會煮許多既美味又健康的食物給她。假若她有不適，會叫女兒煲湯給她。樓主說「因坐月坐得好好，身體好快復原」，更稱奶奶很體諒別人及注重衛生，例如「通常送食物到我屋企之後坐一陣睇下個孫就走，完全唔會左住我休息」、「奶奶衛生意識好好，當佢有小小感冒就好識做唔睇BB，自我隔離，佢屋企仲乾淨過我」。

4. 包辦買餸、買日用品

樓主稱奶奶買餸時，會留一份給她取回家，例如A級牛排、黑糖珍珠雪條、有機雞蛋等等。每次吃飯，奶奶都會留一包日用品或食物給他們，更指出早前疫情，奶奶更幫忙搶米和廁紙。

樓主坦言，奶奶事跡不能盡錄！她對遇上這位奶奶，很感恩這一切，更謂「難過中六合彩」。因為奶奶的愛，令她也想將來做位好奶奶，一代傳一代！

截圖取自「我的極品四大長老」網上群組

網民表示羨慕，亦有網民說我家也有好奶奶

網民留言表示「聽完...羨慕ing」、「聽完...羨慕ing」、「真係做咗十世好事先會遇到好奶奶！」、「有好奶奶都要有個知足既新抱，你兩婆媳都係好，抵讚」。

眼看樓主發文讚家中長輩，不少太太也趁機留言稱讚家中長輩「我奶奶同妳奶奶超似，都超級好」、「我奶奶都非常好！好幫得手又唔會干涉我點教點湊小朋友（除咗縱壞左佢個仔之外）」、「我奶奶都係超級好，老爺都係，但我懶無投稿，同樓主的情況都係差唔多，希望大日我都可以做個好奶奶，哈」、「我奶奶都好好，我唔舒服會煲野過我飲，佢仲同我媽好friend，會自己約去街，所以絕對唔會有大時大節爭人既事件」！