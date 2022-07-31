情緒管理｜兒子情緒失控發脾氣　港媽用圖畫表達感受令仔仔理解

小朋友情緒失控時難以冷靜下來，常令家長束手無策。近日有位港媽在社交平台上分享自己的處理方法，這位媽媽在兒子情緒失控時，用畫畫的方式與兒子溝通，藉著圖像來表達自己的感受，最後仔仔竟自我反省，向媽媽道歉。



仔仔爆喊埋怨媽媽

港媽在社交平台分享與孩子溝通的經歷，這位媽媽有三名兒子，有次二子認為媽媽沒有花時間陪伴他，因此情緒爆發，而她也因兒子漠視她的付出而非常傷心：「他覺得我沒有花時間去陪佢，但明明我花最多時間在他身上。我被埋怨沒陪伴二火（二子），令我有一種被「辜負」的感覺，我感到好hurt，加上自己湊孩子很疲累，連我都崩潰了。」

仔仔認為媽媽忽略自己，情緒失控爆喊。（圖片授權：護士Vi媽三小火）

畫畫向孩子表達感受

最後媽媽選擇用較柔和的方式與兒子溝通，她畫了兩幅圖畫，一幅是一個女人在盾牌內，但有幾支箭刺破了盾牌；另一幅畫中有兩個人，一個是大聲説話的小朋友，他的話語像兩支箭一樣插進另一人的心臟。

她遂向兒子表達自己的感受：「今日的媽媽真係好累好唔開心，平時媽咪有盾牌保護，但你大聲對我講嘢，好似箭咁打爛了我的盾牌。」、「你對媽咪大聲、大叫，好似支箭咁插入我的心，媽咪的心受咗傷。」兒子望見圖畫後哭得更起勁，認為自己傷害了媽媽，因此感到傷心內疚，後來冷靜下來後便向媽媽道歉。她亦安撫兒子：「我說我接受你的sorry，媽咪好愛你」她更表示自那天起，兒子也沒有再大聲對她說話。

她表示以圖畫表達情緒是藝術治療的一種，不僅有助溝通，同時更是家長抒發情緒的好方法：「疲累的我，只想畫圖畫抒發自己，柔和的表達，但有Powerful的力量。用圖畫向孩子説話，簡單而直接，有時比説教更有效」。

網民大讚EQ高、好方法

不少人留言大讚這位媽媽EQ高、有耐性：「畀著係我，可能已經崩潰大聲話佢同佢講埋一堆負面說話」、「既可以令自己冷靜落嚟唔駛鬥大聲同講啲傷害性說話，又真係可以令小朋友明白」、「好叻、好有耐性」。