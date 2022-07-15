女兒得悉母親為自己不離婚後情緒爆發 專家指勿做一事可致抑鬱

很多研究指出夫妻關係對子女造成直接的影響，當中包括情緒影響，有媽媽為了給女兒一個完整家庭，縱使對丈夫有百般不滿也忍住不離婚。直到一次跟女兒發生衝突時坦白內心，但向來文靜又懂事的女兒卻感到非常憤怒，情緒更一度失控，令媽媽不知所措。

正向教育及兒童發展專家Ken Sir指出，如果孩子一直不敢在父母面前發脾氣，壓制的脾氣並不會消失，隨時變成計時炸彈，一觸即發，有機會做出傷害他人或者自我傷害的行為，建議家長要知道他們可能會陷入抑鬱的情緒，害怕衝突，不敢表達自我，一但有什麼事，都會歸咎為自己有問題。



Ken Sir近日收到一個個案，一名16歲正準備升讀中四的女生，平時是個非常文靜、乖巧、懂事的女孩子，有一次她與母親發生衝突，情緒爆發，女孩說:「媽媽當時又在我面前說我爸了，說他這不好，那不好。說她為了我，不敢跟我爸離婚。那一刻，我特別憤怒，突然就爆發了，我對媽媽大聲說 : 「我不用你為了我！」我媽聽到後哭起來，說我怎麼會這樣跟她說話。」女孩說到這裡，忍不住放聲大哭。

PHOTO AC

表面乖巧非真正面目

表面乖巧的女孩指自己其實不是乖，只是一直都不敢發脾氣。因為如果她表現出半點不悅，媽媽便會生氣，因而變得很冷淡，不跟她說話。而最長一次，試過半個月沒和她說話。由於女孩不喜歡、甚至害怕媽媽的不瞅不睬，於是會克制住自己的情緒，去哄媽媽，希望媽媽不要生氣。

所以，當她破天荒地跟母親吵鬧的一刻，她有種莫名覺得很爽快。但是，事後她很內疚，她認為媽媽最擅長讓她內疚。Ken Sir藉此想分享的是很多不敢在父母面前發脾氣的孩子，其實並不一定是乖或懂事，「某程度上，他們都可能覺得：我的父母不愛我、我不重要、我不夠好、我害怕被忽略、我害怕被打、被拋棄。」

壓制的脾氣不會消失



「然而，壓制的脾氣，並不會消失。壓抑孩子的脾氣，等於按住高壓鍋的鍋蓋，最後會傷害他人，或者自我傷害。他們可能會陷入抑鬱的情緒，害怕衝突，不敢表達自我，一但有什麼事，都會歸咎為自己有問題。另一可能就是變得偏激，易激惹，很衝動，一言不合會摔東西、打人。」

Ken Sir回想很多年前，家訪時認識一位這樣的孩子。「當年跟媽媽訪談時，家長特別提出孩子在家裏不敢惹事，不敢發脾氣，因為有個一言不合就會打他的爸爸。但在家裏被壓制的，在外面卻爆發了。」

不發脾氣是一件好事



家長以為孩子在家不發脾氣是一件好事，卻不知道，一直被壓制，不知道情緒應該如何正確釋放的小孩，在學校卻成了偏激的激進份子，在學校判若兩人的問題兒童。到底家長應該如何面對孩子的脾氣呢？Ken Sir認為家長懂得情緒是關懷的開始，要認識到孩子發脾氣是一種常態。越小的孩子，越會發脾氣，是因為他們認知不足，還無法正常表達需求和情緒。脾氣越大的孩子，越渴望被成人理解和關注。所以，每次孩子發脾氣，父母都能以這種包容的態度，是孩子的幸運。」

Ken Sir特別提出以下兩個建議面對子女發脾氣:

聆聽、傾聽孩子心聲

1）孩子發脾氣時，試著為孩子的情緒命名（你看起來很生氣、不安、難過……）；

2）表達理解（我知道你在生氣，想生氣就生氣一會兒吧）；

3）陪伴他的情緒（我有時候也會生氣，這個事確實讓人很委屈，發生這樣的事我很難過、我陪你）。

(photo AC)

表達愛

向孩子表達愛、陪伴和支持，或者撫摸擁抱，讓孩子有安全感和被接納的感覺，可以說以下的句子:

「無論怎麼樣，我會陪你。」

「你需要我的時候，我會在。」

「發脾氣是可以的，你可以用嘴巴表達而不是摔東西，媽媽會陪你。」

「媽媽愛你……」

孩子發脾氣，往往是為了讓父母感受到，他有情感需求。所以允許孩子感受他現在的情緒，向孩子表達支持和愛，孩子才能真正從情緒中走出來。

孩子發脾氣，往往是為了讓父母感受到，他有情感需求。所以允許孩子感受他現在的情緒，向孩子表達支持和愛，孩子才能真正從情緒中走出來。PHOTO AC

不代表允許孩子為所欲為

最後，Ken Sir指出很重要一點是:「允許孩子發脾氣，不是允許孩子為所欲為。記住任何情緒都要被理解和接納，但行為不是。所以，我們需要對孩子的不當行為進行限制，但需要儘量去接納孩子的各種情緒。不要擔心接納孩子的情緒後，孩子會變得肆無忌諱。」

當孩子的情緒被理解和接納後，他就不會再做出有破壞性的行為了。「說到底，學會處理孩子的情緒，不是為了讓孩子以後沒有脾氣，而是讓孩子學會用好的方式釋放脾氣，而不是自傷或傷人。」Ken Sir說。