搞笑女兒｜難忍零食誘惑　爆爸爸曾摸「阿姨」　媽媽看出軌照爆笑

誰說女兒只是爸爸的小棉襖，她也可以是媽媽的告密者！近日，大陸一位媽媽與女兒在閒聊時，不料孩子竟在無意間爆出爸爸的秘密，媽媽知道真相後更是哭笑不得~



在網上瘋傳的一條視頻中，媽媽只是開個玩笑，隨意說了一句：「他可能給別的阿姨花了吧」，稱爸爸的錢應該是給了別的女人，結果女兒回應一句：「好像是」，讓媽媽頓時傻眼。在媽媽的追問下，女兒不只是敷衍更是直接不回應。看到這裏，觀眾還以為女兒根本就是爸爸的救星！

這個搞笑女兒，爸爸應多得她不了！（按圖了解）

然而，這時媽媽決定放出大招，表示只要女兒肯說出阿姨是誰，就獎勵好吃的~這下女兒聽到獎勵後，成功被誘惑，更是直接告訴媽媽：「爸爸摸阿姨的肚子」，還聲稱有一張照片。女兒解釋自己不認識照片中的阿姨，還誇讚阿姨有點漂亮~忍不住想知道真相的媽媽，也不惜花錢買了三個零食給女兒。回家後，孩子更是立刻翻開爸爸的手機，指着照片說：「就是這個臭女人」，看到照片後媽媽直接笑翻。

原來照片中的阿姨就是媽媽呀，而且當時女兒還在媽媽的肚子裏，他們一家人正在拍着孕婦照呢~媽媽後來也耐心的跟女兒解釋，女兒也好像略懂自己怪錯人了。但在這整個過程當中，網友表示最無辜的還是爸爸呀~

不得不說，小孩就是那麼天真無邪~只要有零食或玩具就能成功被馴服！

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