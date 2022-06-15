想做絕世好爸媽首要「理解自己」　別再無腦套用老一輩的教養模式

不管童年過得好不好，我們都會想成為更好的父母，讓孩子過得比我們更幸福，所以媽媽們會去學習孩子的發展歷程，知道1歲孩子差不多會走路、2歲孩子可以開口說完整的句子等等，接著也去學習正向教養、親子溝通等相關技巧，讓管教方式可以更民主開明，帶給孩子快樂的童年也教育孩子成為一個很棒的人！



但除了這些方法外，台灣胡展誥心理師提到好好了解自己，才能找到更適當的互動方式與孩子互動！若我們也向內探索自己對教育的各種情緒、想法從何而來，不僅可以安撫到自己的內心，且能在教育上事半功倍！（這次，媽媽們試著把重心放在自己身上吧！）

透過冰山理論我們理解並接受了自己的感受、知道自己會怎麼想，下次在面對孩子情緒失控時，我們就可以更游刃有餘的去處理！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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為什麼教育孩子之前要先理解自己？

如果我們想選擇今天的晚餐，那是不是要先知道自己喜歡吃什麼跟思考我想要吃什麼？（應該不會有人特別去選不喜歡的食物吧！）在教育孩子時也是一樣，選擇教育的方法、訂定標準時，我們要先知道自己在意什麼？希望孩子成為什麼樣的人？但是，孩子的一個行為常常讓我們糾結很久，例如：我知道孩子總是活潑好動、調皮，這很正常，但是我又忍不住想教育孩子舉止要優雅，這是為什麼呢？

其實，爸爸媽媽會把自己的童年投射到孩子身上，最直觀的情況是：如果我小時候被規定要安安靜靜，我也會認為我的孩子安安靜靜比較好、如果我小時候打破碗盤會被罵，那麼我的孩子打破碗盤也應該挨罵，即使我們長大了、學習到正確育兒知識，但潛意識常常不自覺浮現並控制我們的想法，就算我想讓孩子不要跟我一樣寡言，卻常常不經意的做出鼓勵孩子安靜的行為，這就是為什麼我們常想著「我絕對不會這樣」，但為人父母後還是可能變成當初不喜歡的樣子。（常常沒有自覺QQ）這不僅會讓父母本人覺得奇怪、心裡不舒服，也會讓孩子無所適從啊！

透過冰山理論向內探索自己吧！

薩提爾的冰山理論主張人是一座冰山，我們能看見的只有人的行為，但水面下的人的感受、對感受的感受、觀點、期待、渴望、自我，這幾個內在都隱藏在行為背後。舉個簡單的例子：

行為：我吃飯時弄髒衣服。

感受：皮膚感覺不舒服、心裡在生氣。

對感受的感受：「我因為弄髒衣服而生氣」這件事這讓我感覺丟臉、不好意思。

觀點：粗魯、沒禮貌的人吃飯才會弄髒衣服、小時候弄髒會被罵。

期待：我希望自己吃飯時能保持乾淨，讓別人稱讚。

渴望：被他人接受、認同。

媽媽們也找一個事件來試著想想吧！但要注意大部分人會從感受直接跳到期待或渴望，「我知道我想讓別人覺得我很有禮貌，所以弄髒衣服時我才會生氣。」但更值得去思考觀點：為什麼我覺得弄髒衣服很粗魯？爸媽給的觀念嗎？思考感受：我看到別人掉飯粒會怎麼想？思考期待：我吃飯乾淨真的就能讓別人稱讚？（問問題是了解一個人最好的方法，對象是自己也不例外！）

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如果我不懂自己，會怎樣嗎？

沿用上面的例子～如果我們沒有察覺，而看見孩子玩泥巴時弄髒衣服，會重複上述的感受與觀點，責罵孩子「粗魯、沒有教養」，但這時我們通常會有掙扎，因為我們知道孩子就是該到處摸摸玩玩碰碰撞撞，弄髒了再洗就好，導致我們有時候說沒關係、有時候就會生氣，讓孩子沒有安全感，不知道他該相信哪一個反應，而媽媽自己也覺得心裡不太舒服，不知道該怎麼辦。

如果我們察覺了，告訴自己我有這個情緒是OK的，進而去思考觀點：「吃飯弄髒衣服的人很粗魯」這想法合理嗎？是沒禮貌，或只是不小心？思考期待：我為什麼希望別人覺得我吃相好看？這對我來說有什麼意義？還是不是針對這件事，我就是只想獲得別人的認同？思考這對孩子有什麼影響：我知道孩子需要用觸覺認識世界，那就一定會弄髒，但我希望孩子能保持乾乾淨淨，那麼底線在哪？玩泥巴、踩水坑可以嗎？吃飯沾到手擦在衣服上可以嗎？做出一個自己可以接受的決定，建立與孩子相處的標準。

我知道要了解自己，那具體上該怎麼做？

第一件也是最重要的一件事就是接受自己的情緒，告訴自己可以生氣、可以哭，任何情緒都是OK的！（沒有「你是大人不能生氣」這種事，有情緒不可怕，控制不了情緒造成的行為才可怕）若我們拒絕承認自己的情緒，也就無法發現背後的原因！因為我們從小接受到的教育就是不准表達負面情緒、不准哭，這讓我們壓抑自己，失去了解自己的機會，自己都不懂得怎麼發覺、處理情緒，也就無法教孩子好好處理情緒了。（不只是生氣就去揍枕頭那麼簡單呀～）

我們可以先觀察自己的生理狀態，這是最容易的，覺得臉頰發燙、手抖、寒毛豎起等等，再覺察情緒，是難過、沮喪、尷尬，還是生氣、失望？一次可能會有好幾種情緒，沒關係，那都是我！接著將這些情緒說出來，如果能察覺到具體讓我出現這些情緒的事情，也說出來：

「我現在在生氣、焦慮，因為孩子睡前把水壺弄破了，家裡只有一個水壺，明天要上學。」

「我很失望、沮喪，因為老師說孩子咬人，我覺得自己很沒用，沒有把孩子教好。」

重點是多花一點時間去陪伴你的情緒，雙手環抱自己或是有規律的輕拍胸口，告訴自己「我知道我很生氣/沮喪，我接受我很生氣/沮喪，這很正常，沒關係。」

心情平復後，向自己提問，問題要包含「我、感覺、為什麼」三要素：

「孩子不收拾玩具讓我感覺生氣，為什麼？」

「因為孩子應該要自己收拾玩具。為什麼我覺得孩子應該要自己收拾？」

「因為我覺得這樣孩子才能成為一個自律的人。孩子自律對我來說為什麼重要？」

「因為我擔心他不自律，以後我不在的時候他就不能照顧好自己。」

這時候我們才發現原來生氣的背後是擔心，那為什麼擔心？繼續問，當你發現問不下去了，代表你已經說完了感覺，接著我們把目光轉到想法，挑戰它：

「為什麼我覺得不收拾玩具代表孩子以後會變成不自律的人？」

「我小時候不收拾玩具後發生什麼事？」

「我小時候有收玩具，我成為一個自律的人了嗎？」

一樣把主題聚焦在自己哦！去思考這到底是別人給我的想法，還是我自己的想法？這個想法合理嗎？（如果想不出來也可以問問身邊的人，這是主觀的想法沒有對錯哦！）

當我們得出一個結論，有可能會維持原本的觀點，也可能改變，但無論如何，我們都更了解自己了，更知道自己是什麼樣的人、希望著什麼樣的結果！這讓我們在教育孩子時更清楚知道自己在做什麼，盡量讓我們保持著一致的做法，也就少了點掙扎、愧疚與困惑，更因為我們理解並接受了自己的感受、知道自己會怎麼想，下次在面對孩子情緒失控時，我們就可以更游刃有餘的去處理！

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】