教養｜教導孩子守禮沒早晚之分　4招養出好禮儀　父母不只要身教

當爸爸媽媽在培養孩子良好的禮儀習慣時，應保有正確的觀念，同時配合孩子的身心成長步調、提供具體的做法，並親自示範給孩子看，更重要的是，一定要「持之以恆」貫徹執行。



4個技巧養成孩子禮儀習慣（按圖了解）

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若想從小養成孩子良好的禮儀習慣，爸爸媽媽不妨參考以下4招技巧：

1. 改變既有觀念，讓孩子也受到他人喜愛

「孩子還小，甚麼都不懂，跑跑跳跳的才活潑啊！」、「我們都不敢帶孩子到餐廳用餐，孩子常常在公共場合撒野，讓我們感覺好丟臉。」身為新手爸媽的你，是否也有這種困擾呢？教與不教之間的尺度似乎很難拿捏。

但若要培養一個人見人愛的孩子，首先，爸爸媽媽必須改變觀念：從小要求孩子守規矩並不是（也不會）限制孩子的聰明可愛；培養一個有禮貌的孩子，將是爸爸媽媽給孩子最棒的禮物，因為這會讓孩子也受到他人的喜愛。

2. 配合孩子身心發展步調，禮儀養成事半功倍

「孩子已經5歲了，從不會對人說謝謝，長輩都說孩子沒有禮貌，現在開始教來得及嗎？」專家表示，管教孩子並沒有所謂的黃金時間，因此，爸爸媽媽不要因為擔心「來不及」而選擇放棄。

不過，從小奠定孩子良好的品格基礎，將這些好的禮儀行為養成習慣，比等到孩子長大，再來糾正孩子的言行來得容易，特別是在親子關係已經很緊繃的情況之下，要求孩子改變，爸爸媽媽將需要花費更大的耐心與毅力。

爸爸媽媽若是能配合孩子的身心發展步調，適時的提供孩子正確的做法，對禮儀養成將會事半功倍。

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3. 爸媽需身教示範，親自做給孩子看

「究竟要怎麼說，你才懂得？」、「媽媽告訴你，看到阿姨要問好，你怎麼都不做呢？」專家指出，許多爸爸媽媽只是不停的叮嚀孩子，自己卻沒有做，又或者自己做的方式與要求孩子表現的方式不一，這樣的要求往往得不到效果。

有時大人都是以禮貌的微笑、點頭來打招呼，而不是大聲問好，導致孩子觀察大人的行為後，也用同樣的方式來表現，並不是因為孩子沒有禮貌。

由此可見，孩子是從爸爸媽媽的身教示範來學習的。專家表示：「父母應注意並修正自己的言行舉止，給孩子良好且適當的身教示範。唯有讓自己變得更好，讓自己也變成這樣的人，才能成為孩子的最佳典範。」

4. 修正自身期待，接受孩子的天生氣質

專家表示，爸爸媽媽對孩子的要求，必須考量孩子的能力發展。「在孩子3歲以前，肌肉的發展尚未成熟，若爸爸媽媽在這時要求孩子，不要將食物吃得到處都是，那就是一個不符年齡的期待。然而，若是爸爸媽媽對禮儀過分堅持，擔心孩子吃得很髒亂，所以就一路餵到底，將剝奪孩子學習的機會，也將造成孩子有不符年齡的依賴。」

另外，專家強調，儘管每個孩子都是獨特的個體，但是人人都可以養成好習慣。重點是，爸爸媽媽必須先了解並接受孩子的天生氣質。

例如：慢熱型的孩子，總是在人都走了以後，才揮手說再見；活動力強的孩子，就是沒辦法在餐廳裡乖乖久坐、不吵鬧。當了解到這些事實，爸爸媽媽比較不會在教養的路上感到挫折，也不會對孩子有不恰當的期待。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：教出有禮貌的孩子永遠不嫌晚！4招養成孩子良好禮儀習慣】