洗衫｜不是電飯煲煲飯！網民把「它」直接洗　結果爆到慘不忍睹

科技越來越方便，做家事也不像以前那麼累，例如洗衣服只要一台洗衣機，髒衣物丟進去輕鬆搞定，但可不是甚麼東西都可以丟進去洗衣機清洗。



有網民在Facebook分享一張照片，只見枕頭放入洗衣機清洗後，最後結果卻讓人傻眼又無言。

如此一看，這個枕頭也應該要報廢了……（按圖了解）

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從事主在Facebook「爆廢公社公開版」貼出的照片看到，掀開洗衣機蓋子後，洗衣槽裏出現一大團一粒粒的物體，不說還以為是一鍋剛煮好的米飯。照片底下還寫着「把枕頭洗成這樣我也是醉了，不說是枕頭，我還以為是一鍋飯呢」。

照片讓不少人笑翻：

．「我以為這是電子鍋」

．「第一眼看到以為是電鍋煮飯」

．「我看成電子鍋煮白飯…想說這電子鍋不一般呀，這麼多透氣孔」

．「還以為是電鍋…這米飯還真是粒粒分明」

．「第一眼看真的好像白米飯」



還有網友搞笑地說：

．「好大的電鍋，這是煮幾人份？」

．「看起來是洗飯機」

．「醬油雞蛋加一加炒飯了」

．「肉燥撒下去，開動啦」

．「放着吧，明天就會變成隔夜飯了」

．「水放太多了」

．「如果是粒粒分明就代表成功了」

．「還以為洗衣機進化了，都能煮飯了」



不過有網友擔心這樣做法會造成危險：

．「為甚麼覺得全部的枕頭都能洗？」

．「枕頭不能亂洗」

．「這是真的，有的洗完會開花」

．「好家在，洗衣機沒爆炸」

．「認真說，請放入洗衣袋，比較好清理」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】